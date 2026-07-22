Pengusaha Seni Ambil Alih Kendali AGAR

Kabar mengejutkan datang dari pasar modal, di mana PT Asia Sejahtera Mina Tbk (AGAR) tengah dalam proses negosiasi serius yang berpotensi mengubah peta kepemilikan. Informasi yang dihimpun jabarpos.id menyebutkan, seorang pengusaha dan pendiri galeri seni terkemuka, Supriajitno Sutomo, berencana mengakuisisi mayoritas saham perusahaan. Rencana ini terungkap melalui surat pemberitahuan negosiasi pengambilalihan saham perseroan yang dikirimkan Sutomo pada 20 Juli 2026.

Berdasarkan laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (22/7/2026), Supriajitno Sutomo, yang kini disebut sebagai calon pengendali baru, menargetkan pembelian 450 juta lembar saham dari PT Indo Kreasi Pratama, pemegang saham penjual.

Tak berhenti di situ, Sutomo bersama pihak penjual juga akan berupaya mendapatkan tambahan saham sekurang-kurangnya 60 juta lembar dari pemegang saham lain. Langkah ini krusial untuk mencapai target kepemilikan mayoritas.

Dengan demikian, total saham yang diincar dalam aksi korporasi ini mencapai minimal 510 juta lembar, merepresentasikan setidaknya 51% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh AGAR. Jika transaksi ini terealisasi, Supriajitno Sutomo secara otomatis akan menjadi pemegang saham pengendali baru perusahaan.

Manajemen AGAR memastikan bahwa proses negosiasi pengambilalihan ini tidak akan berdampak material terhadap operasional perusahaan. Mereka menegaskan tidak ada dampak signifikan pada aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha (going concern) perseroan.

Selama negosiasi berlangsung, seluruh kegiatan operasional, aspek legal, dan kondisi finansial AGAR diklaim tetap berjalan normal dan stabil.

Siapa sebenarnya Supriajitno Sutomo, atau yang akrab disapa Tommy Sutomo? Ia dikenal sebagai seorang pengusaha ulung sekaligus figur penting di dunia seni. Sutomo adalah pendiri CAN’s Gallery (Canna Gallery), sebuah galeri seni terkemuka yang berlokasi di Gambir, Jakarta Pusat. Selain kiprahnya di ranah seni, ia juga menjabat sebagai salah satu pemilik dan Presiden Direktur PT Multipro Paint Indonesia (MPI), sebuah perusahaan manufaktur cat pelapis.