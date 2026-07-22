Alexander Ramlie Borong Jutaan Saham AMMN Ini Detailnya

Jakarta – jabarpos.id melaporkan bahwa Alexander Ramlie, Komisaris PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), telah menambah kepemilikan sahamnya secara signifikan di emiten sektor energi tersebut. Transaksi besar ini tercatat pada 20 Juli 2026, memicu perhatian di kalangan investor.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Alexander Ramlie membeli total 1.478.500 lembar saham AMMN. Pembelian ini dilakukan dalam sembilan kali transaksi terpisah dengan tujuan investasi pribadi.

Rincian transaksi menunjukkan variasi harga yang menarik. Pada tanggal tersebut, Alexander Ramlie membeli 6.900 saham pada harga Rp3.890 per saham, dilanjutkan dengan 16.400 saham pada Rp3.900, dan 47.500 saham pada Rp3.910.

Aksi borong berlanjut dengan pembelian 139.300 saham pada Rp3.920, 321.700 saham pada Rp3.930, dan 26.900 saham pada Rp3.940 per saham. Selanjutnya, ia juga mengakuisisi 218.800 saham pada Rp3.950, 412.500 saham pada Rp4.020, serta 288.500 saham pada Rp4.030 per saham. Seluruh transaksi dilakukan secara langsung dan bukan melalui perjanjian pembelian kembali (repurchase agreement), dengan semua saham yang dibeli berjenis saham biasa.

Dengan serangkaian transaksi ini, total kepemilikan saham Alexander Ramlie di AMMN melonjak dari 188.916.260 saham menjadi 190.394.760 saham. Ini berarti ada penambahan sebanyak 1.478.500 saham, atau kenaikan sekitar 0,78% dari posisi sebelumnya.

Peningkatan kepemilikan ini juga berdampak pada porsi hak suara Alexander Ramlie di AMMN, yang naik dari 0,261% menjadi 0,263%, atau bertambah 0,002 poin persentase. Meskipun demikian, manajemen AMMN menegaskan bahwa transaksi ini tidak mengubah status pengendalian perusahaan. Alexander Ramlie tetap bukan merupakan pihak pengendali di PT Amman Mineral Internasional Tbk.