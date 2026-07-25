Waspada Saldo M Banking Anda Terancam Lenyap

Di era digital ini, mobile banking (m-banking) telah menjadi tulang punggung transaksi keuangan bagi banyak orang, menawarkan kemudahan akses hanya dalam genggaman. Namun, di balik efisiensi tersebut, sebuah ancaman serius mengintai. jabarpos.id menyoroti maraknya kejahatan siber yang berpotensi menguras habis saldo rekening nasabah yang lengah.

Para pelaku kejahatan digital terus berinovasi, mengembangkan berbagai modus untuk mencuri akses ke akun perbankan. Mulai dari upaya pencurian data pribadi, penyebaran perangkat lunak berbahaya (malware), hingga teknik penipuan phishing yang dirancang untuk memancing informasi krusial seperti PIN atau kode verifikasi sekali pakai (OTP). Kelengahan sedikit saja dapat berakibat fatal, menyebabkan dana di rekening terkuras habis tanpa disadari.

Mengingat risiko yang semakin tinggi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara proaktif membagikan serangkaian panduan penting. Langkah-langkah ini dirancang untuk membantu nasabah meminimalkan peluang menjadi korban pembobolan rekening dan memastikan transaksi digital tetap aman.

Kiat Aman Bertransaksi Digital dari OJK:

Jaga Kerahasiaan Kode Akses: Prioritas utama adalah menjaga kerahasiaan Personal Identification Number (PIN) atau kode akses lainnya. Jangan pernah memberitahukannya kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku dari bank. Hindari mencatat dan menyimpan kode akses di tempat yang mudah diakses atau diketahui orang lain. Jika ada indikasi PIN Anda telah diketahui pihak tak bertanggung jawab, segera lakukan penggantian. Verifikasi Transaksi dengan Teliti: Setiap kali melakukan transaksi, teliti kembali detailnya sebelum menekan tombol konfirmasi. Pastikan semua informasi, seperti nominal dan tujuan transfer, sudah benar. Pantau Notifikasi Transaksi: Setelah transaksi, pastikan Anda menunggu respons balik dari sistem. Selalu periksa notifikasi transaksi, baik melalui SMS maupun email yang tersimpan di inbox Anda. Jika ada aktivitas yang mencurigakan atau transaksi yang tidak Anda lakukan, jangan ragu untuk segera menghubungi call center bank Anda. Waspada Aplikasi dan Jaringan Tidak Aman: Hati-hati dengan aplikasi yang tidak dikenal di internet, karena bisa jadi merupakan spam atau malware yang berpotensi mencuri data pribadi Anda. Hindari melakukan transaksi perbankan di tempat umum yang menyediakan Wi-Fi gratis atau warnet, sebab jaringan tersebut rentan terhadap penyadapan data oleh pihak lain. Protokol Keamanan Perangkat: Selalu pastikan untuk melakukan log out setelah selesai menggunakan layanan internet banking. Terakhir, jika Anda mengganti ponsel, pastikan semua data pribadi telah terhapus sepenuhnya untuk mencegah penyalahgunaan oleh pengguna berikutnya. Laporkan Kehilangan SIM Card Segera: Dalam kasus kehilangan, pencurian, atau pemindahtanganan kartu SIM, segera laporkan ke cabang bank terdekat atau call center bank untuk memblokir potensi penyalahgunaan akses ke rekening Anda.

Keamanan m-banking sepenuhnya berada di tangan pengguna. Dengan menerapkan tips dari OJK ini secara disiplin, nasabah dapat memperkuat pertahanan diri dari ancaman kejahatan siber yang terus berkembang, sehingga kemudahan transaksi digital dapat dinikmati tanpa rasa cemas.