Pinjaman Online Melonjak OJK Soroti Kehati-hatian

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Endang Wulansari

25 Juli 2026, 18:04 WIB

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jabarpos.id, Jakarta – Sektor industri keuangan non-bank di Indonesia, yang meliputi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Pinjaman Daring (Pindar), dan Pegadaian (PVML), menunjukkan kinerja yang sangat positif sepanjang paruh pertama tahun 2026. Kepala Eksekutif Pengawas PVML Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agusman, mengungkapkan bahwa pertumbuhan signifikan ini menjadi indikator vital bagi perekonomian nasional.

Salah satu sektor yang paling mencuri perhatian adalah pinjaman daring atau Pindar. OJK mencatat, penyaluran pembiayaan melalui Pindar telah mencapai angka fantastis Rp 103 triliun, melonjak 25,6% secara tahunan (yoy). Lonjakan ini secara jelas menggambarkan tingginya permintaan masyarakat akan akses pembiayaan yang cepat dan mudah melalui platform digital. Meskipun demikian, OJK terus menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian bagi seluruh pihak, baik penyedia maupun pengguna jasa Pindar, guna menjaga stabilitas dan kesehatan ekosistem keuangan.

Pinjaman Online Melonjak OJK Soroti Kehati-hatian
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Tidak hanya Pindar, sektor multifinance juga membukukan kinerja impresif. Total pembiayaan multifinance kini mencapai Rp 513 triliun, dengan pertumbuhan 1,7%. OJK optimistis sektor ini dapat terus tumbuh dan menargetkan pertumbuhan mendekati 6% hingga akhir tahun 2026, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan kebutuhan pembiayaan konsumsi serta produktif.

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Di sisi lain, perusahaan modal ventura mencatatkan pertumbuhan 0,09% (yoy) dengan nilai Rp 16 triliun. Pertumbuhan yang lebih moderat dan selektif ini diakui sejalan dengan strategi investasi yang lebih cermat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Sementara itu, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menunjukkan pertumbuhan solid sebesar 7%, dengan total penyaluran Rp 6,4 triliun. Angka ini menegaskan peran krusial LKM dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil serta memberikan pendampingan yang berkelanjutan.

Agusman menyampaikan berbagai data dan perkembangan positif ini dalam sebuah dialog eksklusif dengan Mercy Widjaja di program Economic Update CNBC Indonesia, pada Rabu, 21 Juli 2026. Secara keseluruhan, industri PVML memperlihatkan resiliensi dan potensi besar untuk terus berkontribusi pada perekonomian, di bawah pengawasan ketat OJK untuk memastikan praktik yang sehat dan bertanggung jawab.

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