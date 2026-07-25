Allianz Gemparkan Singapura Akuisisi Bisnis Triliunan

Raksasa asuransi global asal Jerman, Allianz, mengukuhkan langkah strategisnya melalui akuisisi unit bisnis asuransi jiwa dan kesehatan milik HSBC Holdings di Singapura. Kesepakatan bernilai fantastis S$2,7 miliar atau setara Rp 37,49 triliun ini mengguncang lanskap pasar keuangan regional, seperti dilaporkan jabarpos.id.

Kesepakatan ini bukan sekadar akuisisi saham. Anak usaha Allianz, Allianz Asia Holding, akan mengambil alih 100% kepemilikan HSBC Life Singapore. Namun, transaksi ini merupakan bagian integral dari perjanjian yang lebih komprehensif, dengan total nilai keseluruhan mencapai S$2,9 miliar (Rp 40,2 triliun), atau setara 2 miliar euro (Rp 40,7 triliun).

Selain akuisisi, paket kesepakatan ini termasuk pula perjanjian distribusi bancassurance eksklusif selama 15 tahun. Untuk hak distribusi ini, Allianz akan membayar tunai di muka sebesar S$200 juta (Rp 2,7 triliun). Dengan demikian, HSBC Bank (Singapura) akan bertindak sebagai distributor utama produk-produk Allianz, meliputi asuransi jiwa, kesehatan, perlindungan, dan pensiun, kepada para nasabahnya.

Proses finalisasi transaksi ini diproyeksikan rampung pada paruh pertama tahun 2027, dengan syarat utama persetujuan dari Otoritas Moneter Singapura (MAS).

Dari perspektif HSBC, penjualan unit bisnis ini merupakan hasil dari tinjauan strategis yang menyimpulkan bahwa langkah tersebut adalah jalan terbaik untuk masa depan perusahaan. HSBC menegaskan bahwa keputusan ini sejalan dengan upaya mereka mengalihkan fokusnya ke area-area dengan keunggulan pangsa pasar yang lebih nyata. Meskipun demikian, HSBC tetap menegaskan komitmen kuatnya terhadap Singapura sebagai pusat kekayaan internasional dan perbankan grosir yang krusial bagi strategi global mereka.

Di sisi lain, bagi Allianz, kesepakatan ini menjadi pilar penting untuk memperkokoh posisinya di Singapura, salah satu pusat keuangan terkemuka di Asia. Anusha Thavarajah, CEO Allianz Asia Pasifik, menyatakan bahwa transaksi ini menjadi bukti nyata kepercayaan dan komitmen Allianz untuk terus bertumbuh bersama Singapura di tahun-tahun mendatang, menandai babak baru ekspansi mereka di pasar Asia yang dinamis.