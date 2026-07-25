Allianz Gemparkan Singapura Akuisisi Bisnis Triliunan

Author Image

Endang Wulansari

26 Juli 2026, 00:04 WIB

Share

Raksasa asuransi global asal Jerman, Allianz, mengukuhkan langkah strategisnya melalui akuisisi unit bisnis asuransi jiwa dan kesehatan milik HSBC Holdings di Singapura. Kesepakatan bernilai fantastis S$2,7 miliar atau setara Rp 37,49 triliun ini mengguncang lanskap pasar keuangan regional, seperti dilaporkan jabarpos.id.

Kesepakatan ini bukan sekadar akuisisi saham. Anak usaha Allianz, Allianz Asia Holding, akan mengambil alih 100% kepemilikan HSBC Life Singapore. Namun, transaksi ini merupakan bagian integral dari perjanjian yang lebih komprehensif, dengan total nilai keseluruhan mencapai S$2,9 miliar (Rp 40,2 triliun), atau setara 2 miliar euro (Rp 40,7 triliun).

Allianz Gemparkan Singapura Akuisisi Bisnis Triliunan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Selain akuisisi, paket kesepakatan ini termasuk pula perjanjian distribusi bancassurance eksklusif selama 15 tahun. Untuk hak distribusi ini, Allianz akan membayar tunai di muka sebesar S$200 juta (Rp 2,7 triliun). Dengan demikian, HSBC Bank (Singapura) akan bertindak sebagai distributor utama produk-produk Allianz, meliputi asuransi jiwa, kesehatan, perlindungan, dan pensiun, kepada para nasabahnya.

Also Read

Logistik Listrik Siap Kuasai Pedesaan

Pinjaman Online Melonjak OJK Soroti Kehati-hatian

Waspada Saldo M Banking Anda Terancam Lenyap

IHSG Anjlok Drastis Sentimen Global Mencekam

Ekspor RI Kena Pukul AS Ini Rencana Pemerintah

Proses finalisasi transaksi ini diproyeksikan rampung pada paruh pertama tahun 2027, dengan syarat utama persetujuan dari Otoritas Moneter Singapura (MAS).

Dari perspektif HSBC, penjualan unit bisnis ini merupakan hasil dari tinjauan strategis yang menyimpulkan bahwa langkah tersebut adalah jalan terbaik untuk masa depan perusahaan. HSBC menegaskan bahwa keputusan ini sejalan dengan upaya mereka mengalihkan fokusnya ke area-area dengan keunggulan pangsa pasar yang lebih nyata. Meskipun demikian, HSBC tetap menegaskan komitmen kuatnya terhadap Singapura sebagai pusat kekayaan internasional dan perbankan grosir yang krusial bagi strategi global mereka.

Di sisi lain, bagi Allianz, kesepakatan ini menjadi pilar penting untuk memperkokoh posisinya di Singapura, salah satu pusat keuangan terkemuka di Asia. Anusha Thavarajah, CEO Allianz Asia Pasifik, menyatakan bahwa transaksi ini menjadi bukti nyata kepercayaan dan komitmen Allianz untuk terus bertumbuh bersama Singapura di tahun-tahun mendatang, menandai babak baru ekspansi mereka di pasar Asia yang dinamis.

Related Post

Logistik Listrik Siap Kuasai Pedesaan

Logistik Listrik Siap Kuasai Pedesaan

Jul. 25, 2026

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat transisi energi nasional, memicu gelombang transformasi di sektor logistik. Konsep ‘green logistics’ melalui pemanfaatan kendaraan listrik (EV)

Pinjaman Online Melonjak OJK Soroti Kehati-hatian

Pinjaman Online Melonjak OJK Soroti Kehati-hatian

Jul. 25, 2026

jabarpos.id, Jakarta – Sektor industri keuangan non-bank di Indonesia, yang meliputi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Pinjaman Daring (Pindar), dan Pegadaian

Waspada Saldo M Banking Anda Terancam Lenyap

Waspada Saldo M Banking Anda Terancam Lenyap

Jul. 25, 2026

Di era digital ini, mobile banking (m-banking) telah menjadi tulang punggung transaksi keuangan bagi banyak orang, menawarkan kemudahan akses hanya dalam genggaman. Namun, di balik

IHSG Anjlok Drastis Sentimen Global Mencekam

IHSG Anjlok Drastis Sentimen Global Mencekam

Jul. 25, 2026

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan Jumat (24/7/2026) dengan kinerja yang memprihatinkan, terjun bebas nyaris 2% di tengah gelombang aksi jual masif. Indeks acuan

Ekspor RI Kena Pukul AS Ini Rencana Pemerintah

Ekspor RI Kena Pukul AS Ini Rencana Pemerintah

Jul. 25, 2026

Pemerintah Indonesia bergerak cepat menanggapi kebijakan terbaru dari Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) yang mengenakan tarif tambahan 10% terhadap produk Indonesia. Keputusan ini, yang

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com