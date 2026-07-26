Misteri Mundurnya Direktur RANS

Dunia bisnis hiburan tanah air kembali diwarnai kabar mengejutkan. PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS), emiten yang baru saja melantai di bursa dan dimiliki oleh selebriti Raffi Ahmad, mengumumkan pengunduran diri salah satu direksinya, Grandy Prajayakti. Kabar ini, yang diperoleh jabarpos.id dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), muncul tak lama setelah perusahaan tersebut sukses menggelar penawaran umum perdana saham (IPO) awal bulan ini, memicu pertanyaan di kalangan investor.

Rumunggu Yokonapita, Direktur Keuangan RANS, membenarkan bahwa perseroan telah menerima surat permohonan pengunduran diri Grandy Prajayakti pada Rabu, 22 Juli 2026. Dalam keterangannya kepada publik, Rumunggu menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasari oleh "alasan pribadi" dari Grandy, tanpa merinci lebih lanjut mengenai detail alasan di balik pengunduran diri tersebut.

Meski demikian, Rumunggu menegaskan bahwa kepergian Grandy Prajayakti dari jajaran direksi tidak akan menimbulkan dampak signifikan terhadap operasional harian perusahaan. Ia memastikan bahwa kondisi hukum, keuangan, serta kelangsungan usaha RANS ke depan tetap stabil dan tidak terpengaruh secara material oleh perubahan ini. Pernyataan ini disampaikan untuk menenangkan pasar dan para pemegang saham yang mungkin khawatir dengan dinamika internal perusahaan pasca-IPO.

Sebagai langkah formalisasi, manajemen RANS berencana untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS ini bertujuan untuk meminta persetujuan resmi dari para pemegang saham terkait permohonan pengunduran diri Grandy, sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Proses ini diharapkan dapat berjalan lancar dan tidak mengganggu agenda strategis perusahaan ke depan.

Pengunduran diri direktur setelah IPO seringkali menjadi perhatian khusus bagi pasar. Namun, dengan penegasan dari manajemen RANS mengenai tidak adanya dampak material, diharapkan kepercayaan investor terhadap perusahaan milik Raffi Ahmad ini tetap terjaga. Publik kini menanti langkah selanjutnya dari RANS dalam mengisi kekosongan posisi direksi tersebut.