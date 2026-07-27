Peluang Emas DPLK Satu MI Sudah Masuk

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Endang Wulansari

28 Juli 2026, 00:04 WIB

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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara aktif mendorong manajer investasi (MI) untuk merambah sektor Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), menandai babak baru dalam industri keuangan. Menurut laporan jabarpos.id, sejak implementasi POJK Nomor 35 Tahun 2024, satu entitas MI telah berhasil mendirikan DPLK, yakni DPLK Sinarmas Asset Management, membuka jalan bagi para pemain lain.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono mengungkapkan bahwa minat MI terhadap DPLK tidak berhenti di situ. Saat ini, OJK tengah memproses satu permohonan pendirian DPLK lain yang diajukan oleh manajer investasi, mengindikasikan potensi pertumbuhan yang signifikan di segmen ini.

Peluang Emas DPLK Satu MI Sudah Masuk
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Ogi menekankan bahwa langkah MI memasuki arena DPLK bukanlah tanpa tantangan. Kesiapan yang komprehensif menjadi kunci, meliputi tidak hanya aspek permodalan dan tata kelola yang kuat, tetapi juga kesiapan operasional yang matang dan berkelanjutan. Berbeda jauh dengan pengelolaan reksa dana yang fokus utamanya pada strategi investasi, DPLK menuntut cakupan tanggung jawab yang lebih luas. Ini mencakup administrasi kepesertaan jangka panjang, pelayanan prima kepada peserta, proses pembayaran manfaat pensiun yang kompleks, hingga pemenuhan kewajiban pelaporan yang ketat kepada regulator.

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"Sebelum MI benar-benar terjun ke bisnis DPLK, kesiapan sistem informasi yang handal, sumber daya manusia yang kompeten, serta infrastruktur operasional yang memadai adalah faktor krusial yang tidak bisa ditawar," tegas Ogi dalam keterangan tertulisnya pada Senin (27/7/2026).

OJK menyambut positif kehadiran lebih banyak pelaku usaha di industri DPLK. Harapannya, ini akan memicu inovasi produk, memperkaya pilihan masyarakat, dan secara signifikan meningkatkan penetrasi program pensiun sukarela di Tanah Air, tentunya dengan tetap memprioritaskan prinsip kehati-hatian dan perlindungan optimal bagi para peserta.

Sementara itu, data terbaru per Mei 2026 menunjukkan return on investment (RoI) dana pensiun berada di angka 0,51%, sedikit melandai dari posisi April 2026 yang mencapai 0,55%. Ogi menjelaskan bahwa fluktuasi RoI ini sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar keuangan, termasuk pergerakan harga surat berharga dan kondisi pasar modal sepanjang periode tersebut.

"Mengingat mayoritas portofolio investasi dana pensiun berlabuh di instrumen pasar keuangan, kinerja investasi akan selalu terpengaruh oleh perkembangan pasar," ungkapnya. Proyeksi RoI dana pensiun hingga akhir tahun akan sangat bergantung pada pergerakan pasar keuangan, mulai dari pasar obligasi, saham, tingkat suku bunga, hingga strategi investasi spesifik dari masing-masing dana pensiun.

Di sisi lain, OJK gencar mendorong transformasi digital di seluruh industri dana pensiun. Langkah ini merupakan bagian integral dari upaya untuk mengerek kualitas layanan kepada peserta, memperluas jangkauan kepesertaan, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Implementasi digitalisasi saat ini masih menunjukkan variasi antar dana pensiun. Mayoritas telah mengadopsi teknologi digital untuk layanan peserta, seperti portal daring, informasi kepesertaan, dan penyampaian manfaat secara elektronik.

Namun, tingkat pemanfaatan teknologi ini disesuaikan dengan skala usaha, kompleksitas operasional, dan kesiapan masing-masing entitas. Tantangan utama mencakup investasi besar pada infrastruktur TI, penguatan keamanan siber, peningkatan kapasitas SDM, serta integrasi sistem yang sudah ada. "OJK akan terus memfasilitasi transformasi digital ini secara bertahap, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko yang prudent, dan perlindungan data peserta yang

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