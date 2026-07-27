Peluang Cuan Pasti Tiap Bulan

Author Image

Endang Wulansari

28 Juli 2026, 04:04 WIB

Share

Pemerintah kembali membuka keran investasi menarik bagi masyarakat melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) ritel terbaru, Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI030. Penawaran yang berlangsung dari 6 Juli hingga 30 Juli 2024 ini menjadi magnet bagi investor yang mencari instrumen aman dan menguntungkan, demikian dilaporkan jabarpos.id.

ORI030 menawarkan kredibilitas tinggi karena pembayaran kupon dan pokoknya dijamin penuh oleh Undang-Undang, dengan alokasi dana yang telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Keunggulan lain adalah kupon bersifat tetap (fixed rate) hingga jatuh tempo dan dibayarkan secara rutin setiap bulan, memberikan aliran pendapatan pasif yang stabil bagi investor.

Peluang Cuan Pasti Tiap Bulan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Berbeda dengan beberapa jenis SBN ritel lainnya, ORI030 juga memiliki fleksibilitas untuk diperjualbelikan di pasar sekunder setelah melewati masa minimum kepemilikan. Ini berarti investor tidak perlu khawatir jika membutuhkan dana sebelum jatuh tempo, karena ada opsi untuk menjual kembali obligasi tersebut. Fitur ini menjadikan ORI030 pilihan strategis untuk diversifikasi portofolio investasi.

Also Read

Peluang Emas DPLK Satu MI Sudah Masuk

Bos LPS Bongkar Fakta Tabungan

DPR Buka Kartu Syarat Gubernur BI Bukan Cuma Jago Duit

Pegadaian Cetak Laba Triliunan Ini Rahasianya

Asing Borong Saham Ini Diam Diam

ORI030 hadir dalam dua pilihan tenor yang bisa disesuaikan dengan tujuan investasi. Pertama, ORI030T3 dengan tenor 3 tahun, menawarkan kupon tetap 6,9% per tahun. Investor dapat membelinya mulai dari Rp1 juta hingga Rp5 miliar. Kedua, ORI030T6, yang juga dikenal sebagai SDG Bond Ritel, memiliki tenor 6 tahun dengan kupon tetap 7% per tahun. Untuk seri ini, batas pembelian mulai dari Rp1 juta hingga Rp10 miliar.

Kemudahan akses menjadi salah satu daya tarik utama. Masyarakat kini dapat berinvestasi ORI030 secara praktis melalui aplikasi BRImo. Prosesnya dirancang sederhana:

  1. Masuk ke aplikasi BRImo.
  2. Pilih menu "Investasi", lalu "SBN Ritel".
  3. Pilih seri "ORI030".
  4. Baca informasi produk dan klik "Beli".
  5. Masukkan jumlah investasi yang diinginkan dan setujui syarat serta ketentuan.
  6. Lakukan konfirmasi transaksi.
  7. Masukkan PIN BRImo Anda untuk menyelesaikan pembelian.

Bagi calon investor yang belum memiliki Single Investor Identification (SID) dan Sub Rekening Efek (SRE, BRI juga menyediakan layanan registrasi di Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, atau Sentra Layanan BRI Prioritas. Petugas akan membantu proses pendaftaran investor, pengurusan SID, SRE, serta User ID SBN, yang nantinya dapat digunakan untuk bertransaksi baik melalui SBN Online BRI maupun super apps BRImo.

Related Post

Peluang Emas DPLK Satu MI Sudah Masuk

Peluang Emas DPLK Satu MI Sudah Masuk

Jul. 28, 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara aktif mendorong manajer investasi (MI) untuk merambah sektor Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), menandai babak baru dalam industri keuangan. Menurut

Bos LPS Bongkar Fakta Tabungan

Bos LPS Bongkar Fakta Tabungan

Jul. 27, 2026

Isu mengenai masyarakat Indonesia yang terpaksa ‘makan tabungan’ atau menggerus simpanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantah tegas oleh Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),

DPR Buka Kartu Syarat Gubernur BI Bukan Cuma Jago Duit

DPR Buka Kartu Syarat Gubernur BI Bukan Cuma Jago Duit

Jul. 27, 2026

Jakarta – Spekulasi mengenai calon pengganti Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo terus bergulir, namun Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan bahwa hingga

Pegadaian Cetak Laba Triliunan Ini Rahasianya

Pegadaian Cetak Laba Triliunan Ini Rahasianya

Jul. 27, 2026

PT Pegadaian (Persero) mengukir prestasi gemilang dengan membukukan kinerja positif luar biasa hingga paruh pertama tahun 2026. Perusahaan pelat merah ini berhasil mencetak laba bersih

Asing Borong Saham Ini Diam Diam

Asing Borong Saham Ini Diam Diam

Jul. 27, 2026

Jakarta – Meskipun investor asing kembali mencatat aksi jual bersih (net sell) yang cukup besar, mencapai Rp3,38 triliun, sepanjang periode perdagangan 20-24 Juli 2026, mereka

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com