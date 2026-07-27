Peluang Cuan Pasti Tiap Bulan

Pemerintah kembali membuka keran investasi menarik bagi masyarakat melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) ritel terbaru, Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI030. Penawaran yang berlangsung dari 6 Juli hingga 30 Juli 2024 ini menjadi magnet bagi investor yang mencari instrumen aman dan menguntungkan, demikian dilaporkan jabarpos.id.

ORI030 menawarkan kredibilitas tinggi karena pembayaran kupon dan pokoknya dijamin penuh oleh Undang-Undang, dengan alokasi dana yang telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Keunggulan lain adalah kupon bersifat tetap (fixed rate) hingga jatuh tempo dan dibayarkan secara rutin setiap bulan, memberikan aliran pendapatan pasif yang stabil bagi investor.

Berbeda dengan beberapa jenis SBN ritel lainnya, ORI030 juga memiliki fleksibilitas untuk diperjualbelikan di pasar sekunder setelah melewati masa minimum kepemilikan. Ini berarti investor tidak perlu khawatir jika membutuhkan dana sebelum jatuh tempo, karena ada opsi untuk menjual kembali obligasi tersebut. Fitur ini menjadikan ORI030 pilihan strategis untuk diversifikasi portofolio investasi.

ORI030 hadir dalam dua pilihan tenor yang bisa disesuaikan dengan tujuan investasi. Pertama, ORI030T3 dengan tenor 3 tahun, menawarkan kupon tetap 6,9% per tahun. Investor dapat membelinya mulai dari Rp1 juta hingga Rp5 miliar. Kedua, ORI030T6, yang juga dikenal sebagai SDG Bond Ritel, memiliki tenor 6 tahun dengan kupon tetap 7% per tahun. Untuk seri ini, batas pembelian mulai dari Rp1 juta hingga Rp10 miliar.

Kemudahan akses menjadi salah satu daya tarik utama. Masyarakat kini dapat berinvestasi ORI030 secara praktis melalui aplikasi BRImo. Prosesnya dirancang sederhana:

Masuk ke aplikasi BRImo. Pilih menu "Investasi", lalu "SBN Ritel". Pilih seri "ORI030". Baca informasi produk dan klik "Beli". Masukkan jumlah investasi yang diinginkan dan setujui syarat serta ketentuan. Lakukan konfirmasi transaksi. Masukkan PIN BRImo Anda untuk menyelesaikan pembelian.

Bagi calon investor yang belum memiliki Single Investor Identification (SID) dan Sub Rekening Efek (SRE, BRI juga menyediakan layanan registrasi di Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, atau Sentra Layanan BRI Prioritas. Petugas akan membantu proses pendaftaran investor, pengurusan SID, SRE, serta User ID SBN, yang nantinya dapat digunakan untuk bertransaksi baik melalui SBN Online BRI maupun super apps BRImo.