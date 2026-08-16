MSCI Kunci Utama Dana Asing Masuk RI

Chief Investment Officer Sinarmas Asset Management, Genta Wira Anjalu, menyoroti peran krusial rebalancing MSCI yang dijadwalkan November 2026 sebagai sentimen utama di pasar modal Indonesia. Menurut laporan jabarpos.id, dinamika ini menjadi magnet bagi aliran dana asing, yang sangat dinantikan untuk kembali membanjiri pasar keuangan Tanah Air.

Genta menjelaskan, MSCI berfungsi sebagai katalisator vital. Meskipun valuasi pasar saham domestik saat ini dinilai sangat murah dan kinerja emiten terus menunjukkan perbaikan signifikan, ketidakjelasan seputar kepastian rebalancing MSCI menjadi penghalang. Kondisi ini membuat dana pasif dari investor asing sulit masuk ke Indonesia, menahan potensi pertumbuhan lebih lanjut.

Meski demikian, Genta Wira Anjalu menegaskan bahwa daya tarik pasar saham dan obligasi Indonesia sejatinya sudah sangat kuat. Hal ini terbukti dengan masuknya capital inflow sebesar Rp 195 triliun secara year-to-date. Namun, ia mencatat bahwa sebagian besar dana asing tersebut masih terkonsentrasi pada instrumen tenor pendek, seperti Surat Berharga Ritel Indonesia (SRBI).

Diskusi mendalam mengenai prospek pasar modal RI, arah investasi manajer investasi di tengah ketidakpastian, dan bagaimana menarik lebih banyak dana asing ini diulas dalam dialog eksklusif Shania Alatas dengan Genta Wira Anjalu di acara Regional Power Lunch CNBC Indonesia pada Rabu, 12 Agustus 2026.