Kunci Sukses Investasi Batam Ada di Tangan BRI

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Endang Wulansari

17 Agustus 2026, 00:04 WIB

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PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menunjukkan komitmennya dalam menggerakkan roda investasi dan aktivitas dunia usaha di berbagai penjuru Indonesia. Batam, Kepulauan Riau, dengan posisinya yang strategis sebagai gerbang utama investasi asing dan pusat industri, menjadi salah satu fokus utama penguatan ini. jabarpos.id melaporkan, upaya BRI ini menandai langkah proaktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Momentum penting ini terungkap dalam gelaran Batam Investment Forum 2026 yang baru saja diselenggarakan di Batam pada Kamis (13/8). Acara bergengsi tersebut menjadi wadah bertemunya para pemangku kepentingan kunci untuk merumuskan strategi penguatan investasi dan pengembangan ekosistem bisnis di kawasan ini. Sejumlah tokoh penting turut hadir, termasuk Adhi Pratama, Group Head Corporate Banking 4 BRI; Fary Djemy Francis, Deputi Bidang Investasi BP Batam; Dendi Gustinandar, Direktur Investasi BP Batam; Sinar Danandjaya, Kepala OJK Kepulauan Riau; serta Peter Vincent, Wakil Ketua Umum HKI Wilayah Kepulauan Riau.

Kunci Sukses Investasi Batam Ada di Tangan BRI
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menurut Riko Tasmaya, Direktur Corporate Banking BRI, kebutuhan para investor tidaklah statis, melainkan terus berevolusi seiring dengan fase bisnis yang mereka jalani. Menyadari hal ini, BRI memosisikan diri bukan sekadar penyedia layanan perbankan, melainkan sebagai elemen integral dari ekosistem investasi. Mereka menawarkan solusi terpadu yang dirancang khusus untuk memenuhi beragam keperluan perusahaan. "Setiap proyek investasi memiliki spektrum kebutuhan yang unik di setiap fasenya. Mulai dari persiapan awal hingga operasional penuh, dukungan finansial dan ekosistem bisnis yang solid sangat krusial. BRI berkomitmen menyediakan solusi adaptif, memastikan investor dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya secara maksimal," jelas Riko dalam pernyataan resminya.

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Tak hanya itu, BRI juga memiliki tim khusus Foreign Direct Investment (FDI) yang berdedikasi penuh membantu investor asing yang ingin berekspansi di Indonesia. Keberadaan tim ini memungkinkan BRI untuk menggali kebutuhan investor secara lebih mendalam dan menyinergikannya dengan berbagai kapabilitas serta layanan unggulan yang dimiliki oleh BRI Group. "Kami di BRI bertekad mendampingi investor sejak mereka menancapkan pondasi bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, dukungan kami melampaui sekadar pembiayaan. Ini mencakup segala aspek, mulai dari transaksi, perdagangan dan valuta asing, manajemen arus kas, hingga solusi komprehensif untuk mendukung operasional harian perusahaan," tambah Riko.

Sinergi di dalam BRI Group semakin mengokohkan dukungan terhadap investor. BRI Insurance (BRINS), misalnya, hadir untuk memberikan proteksi menyeluruh terhadap aset-aset investasi, mulai dari bangunan pabrik, peralatan, armada kendaraan, hingga asuransi mikro. Sementara itu, BRI Finance siap memfasilitasi kebutuhan mobilitas dan operasional perusahaan melalui solusi pembiayaan kendaraan. Kolaborasi ini memastikan BRI Group mampu melayani kebutuhan investor secara holistik, baik dari aspek pembiayaan maupun perlindungan aset.

Seluruh kapabilitas ini terangkum dalam konsep "One BRI Solution", sebuah ekosistem terpadu yang memungkinkan perusahaan mengakses berbagai solusi finansial sesuai kebutuhan bisnisnya. Layanan yang ditawarkan sangat beragam, meliputi pembukaan rekening perusahaan, kartu korporasi, transaksi valuta asing, pembiayaan perdagangan (trade finance), bank garansi, manajemen kas (cash management), penggajian (payroll), hingga fasilitas kesejahteraan karyawan seperti pembiayaan kepemilikan rumah dan kendaraan.

Strategi komprehensif ini sangat relevan mengingat Batam terus memposisikan diri sebagai destinasi investasi utama. Masuknya perusahaan-perusahaan baru diharapkan tidak sekadar mendongkrak nilai investasi, melainkan juga memicu efek berganda (multiplier effect) yang signifikan. Ini akan membuka gerbang peluang bagi pemasok lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengintegrasikan pelaku usaha setempat ke dalam rantai pasok industri yang lebih luas.

"Berbekal kapabilitas yang terintegrasi, jangkauan jaringan yang masif, serta ekosistem nasabah dari beragam segmen, BRI sangat optimistis dapat menjadi mitra solusi menyeluruh bagi para investor. Kami berkomitmen untuk terus mendorong masuknya investasi berkualitas yang pada gilirannya akan menciptakan efek berganda positif bagi roda ekonomi Batam dan Indonesia secara keseluruhan," tutup Riko.

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