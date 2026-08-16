Indonesia Darurat Penipuan Online

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Endang Wulansari

16 Agustus 2026, 21:04 WIB

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JAKARTA – Gelombang kejahatan siber di Indonesia telah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan. Kerugian finansial yang diderita masyarakat akibat berbagai modus penipuan digital kini menembus angka triliunan rupiah, dengan rata-rata 1.000 laporan pengaduan masuk setiap harinya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan data mengejutkan ini, seperti yang diwartakan oleh jabarpos.id.

OJK menyoroti angka kerugian yang fantastis, mencapai Rp 9,1 triliun, yang lenyap akibat berbagai skema penipuan online. Melalui platform Indonesia Anti Scam Center (IASC), OJK telah menerima lebih dari 432.637 pengaduan kasus penipuan per 14 Januari 2026, sebuah indikasi masifnya ancaman ini.

Indonesia Darurat Penipuan Online
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Friderica Widyasari Dewi, yang akrab disapa Kiki, saat menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, menyatakan bahwa dari total dana fantastis yang dilaporkan hilang, pihak otoritas baru berhasil menyelamatkan sebagian kecil saja. "Ada Rp 9,1 triliun dana masyarakat yang dilaporkan hilang terkena scam ini, di mana IASC berhasil memblokir atau menyelamatkan dana sebanyak Rp 432 miliar," ungkap Kiki, dikutip Minggu (16/8/2026).

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Lebih lanjut, Kiki memaparkan bahwa Pulau Jawa menjadi sarang laporan terbesar dengan dominasi mencapai lebih dari 303.000 pengaduan. Wilayah Sumatra dan provinsi lainnya menyusul dengan angka yang signifikan.

Modus Paling Banyak Makan Korban

Variasi modus penipuan yang digunakan para pelaku kejahatan siber pun makin beragam dan canggih. Berdasarkan catatan OJK, berikut adalah lima modus operandi yang paling sering menjerat korban:

  1. Penipuan Transaksi Belanja
  2. Panggilan Palsu (Fake Call)
  3. Penipuan Investasi Bodong
  4. Penipuan Lowongan Kerja (Job Scam)
  5. Iming-iming Hadiah Palsu

Mengapa Dana Korban Sulit Diselamatkan?

Penanganan kasus penipuan digital di Indonesia menghadapi tantangan berat. Laporan pengaduan di Indonesia melonjak drastis hingga 1.000 laporan per hari. Angka ini secara signifikan melampaui angka di negara-negara tetangga yang rata-rata hanya menerima 150 hingga 400 laporan per hari. "Di negara lain yang kita ajak koordinasi, per hari mungkin hanya 150, 300, atau 400 laporan. Tapi di Indonesia bisa sampai seribu laporan per hari," tegas Kiki.

Kiki menyoroti dua penyebab utama mengapa dana korban sangat sulit untuk diselamatkan:

  1. Faktor Keterlambatan Laporan (Time Gap): Ironisnya, sekitar 80% korban baru melaporkan kejadian lebih dari 12 jam setelah transaksi penipuan terjadi. Padahal, eksekutor penipuan biasanya menguras dan memindahkan uang korban dalam kurun waktu kurang dari 1 jam. Jeda waktu ini memberikan celah besar bagi pelaku untuk menghilangkan jejak.
  2. Pola Pelarian Uang yang Sangat Kompleks: Uang hasil kejahatan kini tidak lagi mengendap di satu rekening bank. Pelaku dengan cepat memecah dan mengalirkan dana tersebut ke berbagai ekosistem digital lintas sektor—mulai dari dompet digital (e-wallet), aset kripto, emas digital, hingga platform e-commerce. Pola ini mempersulit pelacakan dan pemblokiran dana.

Melihat urgensi situasi ini, OJK terus mengintensifkan kolaborasi lintas regulator, otoritas perbankan, dan pengembang platform digital. Upaya ini bertujuan untuk mempercepat proses pemblokiran rekening yang terindikasi penipuan demi menekan potensi kerugian masyarakat yang lebih besar di masa mendatang. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan segera melapor jika menemukan indikasi penipuan.

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