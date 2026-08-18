Bioskop BUMN Siap Menggebrak 2027

Sebuah gebrakan besar di industri hiburan Tanah Air akan segera terwujud. PT Produksi Film Negara (Persero) atau PFN, entitas BUMN di sektor produksi film, bersiap meluncurkan jaringan bioskop baru bernama Sinewara. Rencana ambisius ini, seperti dilansir jabarpos.id, diproyeksikan akan hadir pada tahun 2027, siap menantang dominasi pemain swasta besar seperti Cinema XXI dan CGV yang selama ini merajai pasar.

Kehadiran Sinewara menandai era baru bagi industri perfilman nasional, di mana BUMN turut serta dalam penyediaan fasilitas hiburan layar lebar. Nama Sinewara sendiri diharapkan menjadi simbol kualitas dan aksesibilitas bagi masyarakat luas, menawarkan alternatif tontonan yang segar dan merata.

Direktur Utama PFN, Riefian Fajarsyah, yang akrab disapa Ifan, mengonfirmasi target peluncuran tersebut. "Insyaallah tahun depan," ujar Ifan, sebagaimana dikutip jabarpos.id pada Senin kemarin, merujuk pada proyeksi tahun 2027 yang telah ditetapkan.

Meski demikian, Ifan menegaskan bahwa proyek Sinewara masih dalam tahap pengembangan dan pengkajian mendalam. PFN berkomitmen untuk memastikan setiap detail matang sebelum resmi diluncurkan ke publik, agar produk yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan siap bersaing.

"’Sinewara still on progress, masih dalam penggodokan. Kami mematangkan dulu agar produk ini begitu keluar sudah menjadi produk yang matang dan siap dirilis,’ jelas Ifan, menekankan pentingnya persiapan yang cermat dan terencana."

Untuk mewujudkan rencana besar ini, PFN juga aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pemerintah daerah. Dukungan dari Pemda diharapkan dapat mempercepat dan memperluas jangkauan bioskop Sinewara di seluruh Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang minim akses hiburan layar lebar.

"’Sudah ada beberapa kabupaten, kepala daerah sudah ada yang beberapa berkomunikasi dengan saya,’ imbuh Ifan, mengisyaratkan respons positif dari pemerintah daerah terhadap inisiatif ini."

Kehadiran bioskop Sinewara diprediksi akan membawa angin segar bagi industri perfilman nasional, tidak hanya sebagai alternatif tontonan, tetapi juga berpotensi membuka lebih banyak ruang bagi film-film lokal untuk menjangkau penonton. Ini juga menjadi tantangan menarik bagi para pemain lama untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan mereka.