BUMN Cetak Rekor Profit Prabowo Beri Bintang

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Endang Wulansari

25 Agustus 2026, 21:04 WIB

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Jembrana, Bali – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana penganugerahan bintang tanda kehormatan kepada Rosan Roeslani, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pengumuman ini disampaikan Prabowo dalam acara peluncuran dan groundbreaking program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp di Monumen Operasi Gilimanuk, Jembrana, Bali, pada Selasa (25/8/2026), demikian dilaporkan jabarpos.id. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Rosan yang dinilai krusial dalam mendongkrak kinerja finansial perusahaan-perusahaan BUMN.

Dalam pidatonya, Prabowo secara khusus menyoroti prestasi Danantara di bawah kepemimpinan Rosan, yang ia sebut "membanggakan." Menurut Prabowo, dalam kurun waktu kurang dari dua tahun, pendapatan BUMN-BUMN yang berada di bawah naungan Danantara dilaporkan melonjak hingga ratusan persen. Ia juga menyoroti fenomena luar biasa di mana sejumlah BUMN yang sebelumnya terpuruk dalam kerugian selama belasan tahun, kini berhasil mencatatkan keuntungan yang signifikan.

BUMN Cetak Rekor Profit Prabowo Beri Bintang
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Kenaikannya kadang-kadang di luar yang bisa kita duga. Ini karena kepemimpinan, ini karena leadership, ini karena pimpinan Danantara jujur, punya rasa cinta Tanah Air yang besar," tegas Prabowo, mengungkapkan kebanggaannya atas capaian tersebut. Ia menambahkan bahwa hasil positif ini merupakan buah dari kepemimpinan yang berintegritas dan memiliki dedikasi tinggi terhadap negara.

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Sebelumnya, dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD pada Jumat (14/8/2026) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Prabowo telah memaparkan serangkaian capaian reformasi BUMN. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah total laba BUMN yang mencapai Rp326 triliun pada tahun 2025. Angka fantastis ini menunjukkan peningkatan sebesar 75,3% dibandingkan keuntungan pada tahun 2024 yang telah dikoreksi menjadi Rp186 triliun. Prabowo juga menekankan pentingnya pencatatan kinerja BUMN yang transparan dan akurat, tanpa adanya manipulasi dalam laporan keuangan.

Beberapa contoh konkret peningkatan kinerja BUMN turut dipaparkan. PT Timah Tbk (TINS) mencatatkan keuntungan sebesar Rp2,7 triliun dalam enam bulan pertama tahun 2026. Angka ini melonjak sembilan kali lipat atau setara dengan sekitar 900% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Valuasi PT Timah juga menunjukkan peningkatan drastis sebesar 280% dari Agustus 2025 hingga Agustus 2026.

Selain PT Timah, Prabowo juga merinci peningkatan laba bersih sejumlah BUMN lain sepanjang paruh pertama tahun 2026. Laba bersih Semen Indonesia meroket 408,9%, sementara Pupuk Indonesia meningkat 252,8%. Pertamina mencatatkan kenaikan laba sebesar 86%, disusul oleh Pegadaian dengan 84,4%, Pelindo 60,4%, dan PTPN 54,4%. Kenaikan laba yang signifikan ini menjadi bukti nyata keberhasilan strategi pengelolaan yang diterapkan.

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