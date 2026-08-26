BNI wondrX 2026 Cetak Sejarah Baru

Jakarta – Gelaran akbar BNI wondrX 2026 yang berlangsung selama tiga hari di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, resmi ditutup dengan capaian fantastis. Acara tahunan yang diusung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ini berhasil melampaui target pengunjung maupun transaksi secara signifikan, menjadi bukti nyata transformasi layanan perbankan yang semakin dekat dengan masyarakat. Demikian laporan jabarpos.id.

Dengan tema ‘One Ecosystem, Continuous Motion’, BNI wondrX 2026 sukses menarik lebih dari 100 ribu pengunjung, melampaui 127,9% dari target yang ditetapkan. Angka ini juga menunjukkan pertumbuhan impresif sebesar 30% dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya, menandakan peningkatan minat dan partisipasi publik yang luar biasa.

Tak hanya dari sisi keramaian, nilai transaksi yang tercatat selama tiga hari pameran juga menembus angka Rp2,73 triliun. Capaian ini melampaui 106,1% dari target dan menunjukkan peningkatan 21% secara tahunan. Kesuksesan ini turut didukung oleh partisipasi hampir 400 tenant dan mitra, mulai dari BNI Group, sektor otomotif, properti, retail, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menciptakan ekosistem bisnis yang dinamis.

Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan, mengungkapkan bahwa BNI wondrX 2026 merupakan manifestasi nyata dari komitmen perseroan untuk terus berinovasi dan melayani masyarakat. "Ini adalah wujud nyata kami untuk terus melayani, bertransformasi, menjaga kepercayaan, dan melayani sepenuh hati, sejalan dengan marga budaya BNI, Swadharma Bhakti Nagara," ujar Putrama dalam keterangan resminya. Ia menambahkan, ajang ini berhasil mempertemukan layanan finansial dengan berbagai kebutuhan masyarakat dan dunia usaha dalam satu ruang kolaborasi yang komprehensif.

Dalam kesempatan tersebut, BNI juga memperkenalkan sejumlah produk dan layanan inovatif yang dirancang untuk berbagai segmen, seperti wondrZ yang menyasar segmen anak dan remaja, Kartu Debit BNI BookCabin, Kartu Kredit BNI daily+, serta pengembangan platform BNIdirect bisnis dan wondr Merchant. Inovasi-inovasi ini menunjukkan adaptasi BNI terhadap perubahan gaya hidup dan kebutuhan bisnis modern.

Putrama juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk mitra strategis, nasabah, pengunjung yang antusias, serta seluruh BNI Hi-Movers dan panitia yang telah bekerja keras. "Terima kasih atas kolaborasi dan kepercayaan yang menjadikan BNI wondrX 2026 penuh makna dan sukses besar," katanya.

Senada dengan Putrama, Chief Executive Officer BPI Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyoroti peran BNI yang semakin vital dalam mendukung perekonomian nasional. Menurut Rosan, keberhasilan sebuah bank tidak hanya diukur dari indikator finansial semata, melainkan juga dari sejauh mana transformasinya mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. "Selama delapan dekade, BNI telah menjembatani kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Kehadiran wondr by BNI dan penguatan layanan digital menunjukkan bahwa transformasi perbankan harus berpusat pada kebutuhan manusia, bukan hanya kepentingan internal bank," jelas Rosan.

Rosan turut memberikan selamat atas penyelenggaraan BNI wondrX 2026 dan berharap BNI terus tumbuh sehat, melayani dengan sepenuh hati, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.

BNI wondrX 2026 menjadi bagian integral dari rangkaian perayaan HUT ke-80 BNI dengan semangat Swadharma Bhakti Nagara. Capaian luar biasa tahun ini menjadi landasan kuat bagi BNI untuk terus memperluas kolaborasi lintas sektor dan mengembangkan produk serta layanan yang relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di masa depan. Sebagai bagian dari ekosistem Danantara Indonesia, BNI berkomitmen untuk memperkuat transformasi demi pertumbuhan bisnis berkelanjutan dan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional.