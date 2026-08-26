Nasabah BRI Private Bisa Raih Hadiah Fantastis

Jakarta – Di tengah dinamika ekonomi global, menjaga dan mengembangkan kekayaan menjadi prioritas utama bagi kalangan high net worth individuals (HNWI), pengusaha, profesional, maupun investor. Pengelolaan aset yang komprehensif tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada perlindungan dan keberlanjutan warisan untuk generasi mendatang. Menjawab kebutuhan krusial ini, BRI Private, layanan perbankan premium dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, meluncurkan sebuah inisiatif menarik yang diulas jabarpos.id, yakni AMORA Special Offer 2026, sebuah program eksklusif yang dirancang untuk memperkuat strategi pengelolaan aset sekaligus memberikan apresiasi istimewa.

AMORA Special Offer 2026 merupakan wujud komitmen BRI Private dalam menghadirkan solusi wealth management terintegrasi. Program ini memberikan nilai tambah bagi nasabah melalui kombinasi manfaat perlindungan jiwa, perencanaan kekayaan jangka panjang, serta reward ekstra yang sangat menarik. Dirancang khusus untuk nasabah premium, penawaran ini berlaku bagi mereka yang melakukan pembelian produk Asuransi AMORA selama periode 1 Juli hingga 31 Desember 2026.

Pentingnya Proteksi Jiwa dalam Strategi Kekayaan

Mengapa proteksi jiwa menjadi pilar krusial dalam arsitektur wealth management modern? Bagi pemilik bisnis, investor, atau profesional dengan aset yang terus berkembang, ketidakpastian masa depan, seperti risiko kesehatan atau kejadian tak terduga, dapat mengancam stabilitas finansial keluarga dan keberlanjutan aset yang telah dibangun bertahun-tahun. Dengan perlindungan yang tepat, nasabah dapat membantu menjaga fondasi finansial keluarga tetap kokoh serta mempersiapkan proses transfer kekayaan agar berjalan sesuai rencana. Asuransi AMORA hadir sebagai solusi strategis untuk mendukung kebutuhan tersebut, melalui manfaat perlindungan jiwa sekaligus membantu nasabah membangun perencanaan finansial jangka panjang yang lebih terstruktur.

Skema Reward Eksklusif yang Menggiurkan

Salah satu daya tarik utama dari AMORA Special Offer 2026 adalah skema reward yang progresif, disesuaikan dengan nilai dan masa pembayaran premi. Nasabah berkesempatan memperoleh reward hingga 12% dari premi tahunan. Berikut adalah rincian skema reward eksklusif tersebut:

Premi Tahunan: Untuk minimum premi Rp 50 Juta dengan masa pembayaran 10 Tahun, nasabah akan mendapatkan reward sebesar 12% dari Premi Tahunan.

Untuk minimum premi Rp 50 Juta dengan masa pembayaran 10 Tahun, nasabah akan mendapatkan reward sebesar 12% dari Premi Tahunan. Premi Tahunan: Apabila memilih minimum premi Rp 75 Juta dengan masa pembayaran 5 Tahun, reward yang diberikan mencapai 7% dari Premi Tahunan.

Apabila memilih minimum premi Rp 75 Juta dengan masa pembayaran 5 Tahun, reward yang diberikan mencapai 7% dari Premi Tahunan. Premi Tunggal: Bagi nasabah yang memilih skema premi tunggal sebesar Rp 300 Juta yang dibayarkan sekaligus, reward sebesar 2% dari Premi Tunggal siap menanti.

Penting untuk dicatat bahwa polis yang diperhitungkan dalam program ini adalah polis yang telah resmi diterbitkan (issued) dan berstatus aktif (inforce) selama periode program, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

AMORA: Fondasi Perencanaan Kekayaan Jangka Panjang

Perencanaan kekayaan yang efektif membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Selain mengembangkan aset melalui berbagai instrumen investasi, perlindungan terhadap keluarga dan keberlangsungan kekayaan juga menjadi bagian integral dari strategi jangka panjang. Melalui Asuransi AMORA, nasabah dapat melengkapi strategi wealth planning mereka, memastikan kesejahteraan keluarga tetap terjaga dalam berbagai skenario. Pendekatan ini semakin relevan bagi individu dengan kebutuhan pengelolaan kekayaan yang kompleks, yang ingin menjamin masa depan finansial keluarga mereka.

Komitmen BRI Private dalam menghadirkan solusi wealth management yang terintegrasi tak berhenti pada produk semata. Melalui AMORA Special Offer 2026, BRI Private menghadirkan program yang mengombinasikan reward eksklusif dengan solusi perlindungan untuk mendukung strategi pengelolaan dan keberlanjutan kekayaan nasabah. Dukungan penuh dari private banker dan relationship manager profesional siap mendampingi nasabah dalam menyusun strategi keuangan yang selaras dengan tujuan finansial, profil risiko, serta rencana jangka panjang mereka.

Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Program AMORA Special Offer 2026 berlaku hingga 31 Desember 2026. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program ini, simulasi manfaat, serta syarat dan ketentuan reward selama periode program, nasabah diimbau segera menghubungi private banker atau relationship manager BRI Private terdekat.