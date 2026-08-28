KPR Super Panjang DP Super Ringan

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Endang Wulansari

28 Agustus 2026, 08:04 WIB

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Kabar gembira bagi masyarakat yang mendambakan hunian pribadi! Danantara Housing Expo 2026, yang berlangsung di NICE PIK 2, Jakarta, menghadirkan terobosan pembiayaan rumah dengan uang muka (DP) super ringan mulai 1% dan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berjangka waktu hingga 40 tahun. Informasi ini diungkapkan jabarpos.id.

Rosan P. Roeslani, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), menjelaskan bahwa skema pembiayaan ini dirancang khusus untuk meringankan beban cicilan bulanan. "Durasi KPR yang kami tawarkan jauh melampaui standar perbankan yang umumnya hanya 10 atau 15 tahun. Kami bisa memberikan opsi hingga 30, bahkan 40 tahun," tegas Rosan saat pembukaan pameran pada Kamis (27/8/2026) di NICE PIK 2.

KPR Super Panjang DP Super Ringan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Tak berhenti di situ, Rosan menambahkan bahwa calon pemilik rumah juga akan dimanjakan dengan pembebasan berbagai biaya awal yang kerap memberatkan. "Yang paling penting, fasilitas ini bebas dari biaya administrasi, provisi, dan juga appraisal," imbuhnya, menyoroti keringanan signifikan di awal proses pengajuan.

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Berlangsung dari 27 hingga 30 Agustus 2026, Danantara Housing Expo 2026 menjadi ajang strategis bagi masyarakat untuk menjelajahi beragam pilihan hunian. Pameran ini menampilkan properti dari pengembang BUMN maupun swasta, menawarkan spektrum harga yang luas.

Rosan sebelumnya juga mengungkapkan bahwa harga properti yang tersedia sangat bervariasi, mulai dari sekitar Rp120 juta hingga mencapai Rp2-3 miliar, menyesuaikan berbagai segmen pasar. Sementara itu, bunga KPR yang disodorkan oleh bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dimulai dari 2,75% per tahun secara fixed, yang kemudian akan meningkat secara bertahap setelah periode tertentu.

Kombinasi antara uang muka yang sangat rendah, tenor pinjaman yang luar biasa panjang, serta pembebasan biaya-biaya awal yang memberatkan, diharapkan mampu menjadi katalisator. Skema pembiayaan inovatif ini secara signifikan akan memperluas akses masyarakat luas terhadap kepemilikan rumah, mewujudkan impian memiliki hunian yang selama ini terasa sulit dijangkau.

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