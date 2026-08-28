Keputusan Mengejutkan Wadirut GoTo Terungkap

Jakarta – Kabar mengejutkan datang dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dengan mundurnya Wakil Direktur Utama Catherine Hindra Sutjahyo. Keputusan ini, yang disebut-sebut karena alasan pribadi dan keluarga, disampaikan kepada perusahaan setelah Catherine menjabat posisi tersebut lebih dari setahun. Informasi ini pertama kali diungkap melalui dokumen Keterbukaan Informasi pada Jumat, 28 Agustus 2026, sebagaimana dilansir jabarpos.id.

Catherine Hindra Sutjahyo, yang resmi dipercaya menduduki posisi Wakil Direktur Utama GOTO berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 18 Juni 2025, bukanlah wajah baru di ekosistem GoTo. Perjalanan karirnya bersama perusahaan telah berlangsung selama sekitar sembilan tahun, dimulai dari Gojek sebelum merger. Ia memulai kiprahnya di Gojek dengan peran krusial dalam pengembangan bisnis GoFood, yang kemudian menjadi salah satu layanan unggulan. Sebelum menjabat sebagai Wakil Direktur Utama, Catherine juga pernah memimpin sebagai Presiden On-Demand Services sejak 2023 dan telah menjadi bagian dari jajaran manajemen senior sejak 2021.

Terkait proses pengunduran diri ini, GOTO akan meminta persetujuan para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 14 Oktober 2026. Pihak GOTO juga menegaskan bahwa keputusan Catherine untuk mundur tidak akan menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan operasional perusahaan. Lebih lanjut, perusahaan memastikan bahwa perubahan ini tidak berdampak negatif terhadap kondisi hukum maupun keuangan perseroan. Kelangsungan usaha GOTO tetap terjaga, dengan kegiatan bisnis dan operasional yang dipastikan akan berjalan sebagaimana mestinya.