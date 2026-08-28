Event BNI Ini Raup Triliunan

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sukses besar dengan gelaran BNI WondrX 2026, mencatat transaksi fantastis hingga menembus angka Rp 2,7 triliun. Event akbar yang berlangsung meriah pada 21-23 Agustus 2026 di ICE BSD City, Hall 5-10 ini, seperti dilaporkan jabarpos.id, berhasil menarik perhatian dan memadati area pameran dengan pengunjung dari berbagai penjuru.

Keberhasilan ini tidak lepas dari daya tarik BNI WondrX 2026 yang menyajikan spektrum penawaran yang sangat beragam. Mulai dari pameran otomotif terbaru, penawaran menarik di sektor travel dan perumahan, hingga pengalaman belanja dan gaya hidup yang kekinian, semuanya tersedia. Tak ketinggalan, hiburan dari musisi-musisi favorit turut memeriahkan suasana, menjadikan event ini magnet bagi pengunjung dari berbagai daerah untuk datang dan berpartisipasi.