Antam Cetak Laba Fantastis Ini Kuncinya

Jakarta – PT ANTAM (Persero) Tbk (ANTM) atau ANTAM berhasil membukukan kinerja keuangan yang luar biasa pada Semester I-2026. Perusahaan tambang pelat merah ini mencatatkan laba periode berjalan sebesar Rp6,91 triliun, melonjak tajam 34% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut laporan jabarpos.id, capaian ini menunjukkan ketangguhan ANTAM dalam menghadapi dinamika pasar, didukung oleh penguatan fundamental, perbaikan arus kas, serta pengelolaan modal kerja dan likuiditas yang disiplin.

Peningkatan laba periode berjalan ANTAM pada paruh pertama 2026 ini mencapai Rp6,91 triliun, jauh melampaui Rp5,14 triliun yang tercatat pada Semester I-2025. Tak hanya itu,