Antam Cetak Laba Fantastis Ini Kuncinya

Author Image

Endang Wulansari

3 September 2026, 12:04 WIB

Share

Jakarta – PT ANTAM (Persero) Tbk (ANTM) atau ANTAM berhasil membukukan kinerja keuangan yang luar biasa pada Semester I-2026. Perusahaan tambang pelat merah ini mencatatkan laba periode berjalan sebesar Rp6,91 triliun, melonjak tajam 34% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut laporan jabarpos.id, capaian ini menunjukkan ketangguhan ANTAM dalam menghadapi dinamika pasar, didukung oleh penguatan fundamental, perbaikan arus kas, serta pengelolaan modal kerja dan likuiditas yang disiplin.

Peningkatan laba periode berjalan ANTAM pada paruh pertama 2026 ini mencapai Rp6,91 triliun, jauh melampaui Rp5,14 triliun yang tercatat pada Semester I-2025. Tak hanya itu,

Antam Cetak Laba Fantastis Ini Kuncinya
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Also Read

Bank Raksasa Tetap Diburu Asing Saat IHSG Merana

Terungkap Mengapa Restitusi Pajak Tersendat

BI Siap Buka-bukaan Ini Janji Destry Damayanti

Bahaya Tersembunyi di Balik Premi Asuransi

BUMN Beton Mendunia Target Triliunan Terkuak

Related Post

Bank Raksasa Tetap Diburu Asing Saat IHSG Merana

Bank Raksasa Tetap Diburu Asing Saat IHSG Merana

Sep. 3, 2026

Di tengah gempuran sentimen negatif yang membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpuruk, investor asing justru menunjukkan gelagat tak biasa. Mereka terpantau agresif memborong saham-saham

Terungkap Mengapa Restitusi Pajak Tersendat

Terungkap Mengapa Restitusi Pajak Tersendat

Sep. 3, 2026

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara mengenai keluhan lambatnya pengembalian restitusi pajak. Menurut data yang dihimpun jabarpos.id, Purbaya mengungkapkan bahwa prosedur

BI Siap Buka-bukaan Ini Janji Destry Damayanti

BI Siap Buka-bukaan Ini Janji Destry Damayanti

Sep. 3, 2026

Jakarta – Era baru kepemimpinan di Bank Indonesia (BI) telah dimulai, dan Gubernur Destry Damayanti memberikan sinyal kuat adanya perubahan signifikan dalam cara bank sentral

Bahaya Tersembunyi di Balik Premi Asuransi

Bahaya Tersembunyi di Balik Premi Asuransi

Sep. 2, 2026

Jakarta – Di tengah geliat pertumbuhan kredit perbankan yang menjanjikan, industri asuransi kredit di Indonesia menghadapi tantangan serius. Data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

BUMN Beton Mendunia Target Triliunan Terkuak

BUMN Beton Mendunia Target Triliunan Terkuak

Sep. 2, 2026

jabarpos.id, Jakarta – PT Wijaya Karya Beton Tbk (WIKA Beton), salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkemuka di sektor beton pracetak, menunjukkan performa gemilang

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com