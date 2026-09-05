Leasing Punya Jurus Ampuh Saat Daya Beli Lesu

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Endang Wulansari

5 September 2026, 18:04 WIB

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Industri pembiayaan atau leasing tengah menghadapi tekanan signifikan akibat daya beli masyarakat yang melesu dan tingginya biaya dana. Namun, di tengah tantangan ini, strategi jitu untuk menjaga profitabilitas dan menekan risiko mulai diterapkan. Menurut laporan jabarpos.id, Direktur Bisnis KB Bukopin Finance, Fajar Satritama, mengungkapkan bahwa keseimbangan antara penyaluran pembiayaan sektor produktif dan konsumtif menjadi kunci utama.

Dinamika ekonomi saat ini, dengan daya beli konsumen yang cenderung stagnan dan kenaikan suku bunga yang berdampak pada biaya dana, menciptakan lingkungan yang menantang bagi pertumbuhan penyaluran pembiayaan multifinance. Situasi ini memaksa perusahaan pembiayaan untuk lebih selektif dan inovatif dalam mencari celah pertumbuhan.

Leasing Punya Jurus Ampuh Saat Daya Beli Lesu
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Fajar Satritama menjelaskan bahwa pendekatan ini bukan sekadar mitigasi risiko pembiayaan korporasi, melainkan juga upaya strategis untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Dengan tidak hanya bergantung pada satu jenis pembiayaan, perusahaan dapat menyebarkan risiko sekaligus menangkap peluang di berbagai segmen pasar. Keseimbangan ini, menurutnya, vital untuk menjaga stabilitas perusahaan di tengah ketidakpastian ekonomi.

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Salah satu sektor yang kini menjadi bidikan utama multifinance adalah kendaraan listrik. Baik motor maupun mobil listrik dinilai memiliki prospek pertumbuhan yang cerah, menawarkan potensi pasar baru di tengah perlambatan sektor konvensional. Fokus pada segmen ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak baru bagi penyaluran pembiayaan hingga tahun 2026 dan seterusnya.

Strategi komprehensif ini dibahas lebih lanjut dalam dialog eksklusif ‘Power Lunch’ CNBC, Kamis (03/09/2026). Fajar Satritama memaparkan bagaimana multifinance beradaptasi dan berinovasi untuk tetap relevan dan menguntungkan di tengah lanskap ekonomi yang terus berubah.

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