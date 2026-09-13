Ketika Kemewahan Menjadi Bom Waktu

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Endang Wulansari

13 September 2026, 12:04 WIB

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Sejarah seringkali menyimpan ironi tak terduga. Kemilau harta dan gaya hidup mewah keluarga bangsawan di Nusantara pada zamannya, seketika luluh lantak menjadi puing. Kisah tragis Kesultanan Langkat di Sumatra Timur adalah salah satu buktinya. Pada tahun 1946, Istana Darussalam, kediaman megah Sultan Mahmud, menjadi sasaran amuk massa dalam peristiwa kelam Revolusi Sosial Sumatra Timur. Bangunan istana porak-poranda diterjang gelombang kemarahan, sementara seluruh harta benda keluarga bangsawan ludes dijarah. jabarpos.id menelusuri bagaimana puncak kejayaan finansial berujung pada kehancuran total, menandai akhir dari dominasi salah satu kesultanan terkaya di Indonesia.

Pundi-pundi kekayaan Kesultanan Langkat bukanlah fiksi belaka. Transformasi menjadi entitas super-kaya dimulai setelah "cairan hitam" minyak bumi ditemukan di Telaga Said, Pangkalan Brandan, pada era Sultan Musa (1840-1893). Kejayaan finansial Langkat meroket tajam tatkala raksasa minyak Belanda, Royal Dutch Petroleum, menanamkan modal dan menjadikan Pangkalan Brandan sebagai salah satu pusat kilang serta kawasan pengolahan minyak terbesar di Pulau Sumatra. Dari konsesi tambang emas hitam tersebut, kas kesultanan dialiri pemasukan fantastis, dengan royalti mencapai sekitar US$3.000 per tahun. Belum lagi dividen dari komoditas ekspor unggulan lainnya seperti perkebunan tembakau dan eksploitasi hasil hutan.

Ketika Kemewahan Menjadi Bom Waktu
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Derasnya aliran kas ini memungkinkan keluarga istana hidup dalam limpahan kemewahan paripurna. Pada masa kepemimpinan Sultan Aziz (1897-1927), kesultanan ini secara agresif membangun istana-istana megah bahkan memborong kapal tanker pribadi. Gaya hidup para ningrat Langkat pun berkiblat total pada kaum kolonial Belanda, mulai dari tren busana, tata krama kebudayaan, hingga selera kuliner harian yang serba barat.

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Puncak hedonisme feodal ini terekam jelas pada era Sultan Mahmud (1927-1946). Sejarawan terkemuka Anthony Reid, dalam bukunya The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra (1979), menobatkan Sultan Mahmud sebagai penguasa paling kaya di antara seluruh kesultanan dan kerajaan di wilayah Sumatra Timur. Catatan finansial tahun 1931 membuktikan kedigdayaan ekonomi sang sultan; pendapatan pribadinya dari royalti minyak menembus angka fantastis 472.094 gulden, jauh meninggalkan pundi-pundi Sultan Deli dan Sultan Serdang yang nominalnya hanya sepertiga dari kekayaan Langkat. Simbol-simbol kemewahan privat Sultan Mahmud pun berada di level berbeda: ia tercatat memiliki koleksi 13 unit mobil limosin mewah serta dua kapal pesiar pribadi untuk mobilitasnya.

Namun, kemewahan luar biasa yang dipamerkan para ningrat ini menciptakan jurang pemisah yang teramat lebar dengan realitas rakyat kebanyakan yang hidup dalam belenggu kemiskinan dan penderitaan. Kesenjangan sosial akut ini menjelma menjadi bom waktu. Ketika angin revolusi pasca-kemerdekaan berhembus kencang, akumulasi kemarahan rakyat meledak menjadi sentimen anti-feodalisme yang membakar Sumatra Timur.

Revolusi Sosial 1946 datang menghancurkan segalanya. Harta karun dan kemegahan yang dulunya menjadi lambang kejayaan berubah menjadi barang jarahan. Tak berselang lama dari runtuhnya imperium tersebut, Sultan Mahmud tutup usia pada 1948, membawa serta lembaran terakhir kejayaan Kesultanan Langkat ke dalam pusaran sejarah masa lalu. Kisah ini menjadi pengingat pahit tentang bagaimana kemewahan yang tak terkendali di tengah penderitaan rakyat dapat memicu kehancuran yang tak terhindarkan.

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