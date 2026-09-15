Asing Borong Saham Ini Saat Kabinet Bergeser

Jakarta – Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, 14 September 2026, diwarnai aktivitas investor asing yang cukup dinamis. Di tengah sorotan pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan, sejumlah saham justru menjadi target pembelian bersih oleh investor mancanegara, demikian dilaporkan jabarpos.id. Meski demikian, secara keseluruhan, investor asing masih mencatatkan penjualan bersih (net sell) senilai Rp337,4 miliar pada perdagangan hari itu.

Saham PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) menjadi primadona, dengan nilai pembelian bersih mencapai Rp199,9 miliar. Data Top Values menunjukkan AMMN memimpin daftar saham yang paling banyak diburu. Tak ketinggalan, PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) juga menarik perhatian dengan net buy sebesar Rp138,5 miliar, disusul PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) yang mencatat net buy Rp89,3 miliar. Saham-saham berkapitalisasi besar seperti PT Astra International Tbk (ASII) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) juga tak luput dari incaran investor asing.

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari yang sama menunjukkan volatilitas yang signifikan. Pasar bereaksi terhadap pengumuman pergantian Menteri Keuangan, di mana Purbaya Yudhi Sadewa digantikan oleh Suahasil Nazara. IHSG sempat mengalami koreksi tajam hingga 2,5% di awal perdagangan, sebelum akhirnya menutup sesi dengan penurunan tipis 0,10% di level 6.534,69. Pergantian kepemimpinan ini tampaknya menciptakan sentimen beragam di kalangan pelaku pasar.

Meskipun ada beberapa saham yang diborong asing, tekanan pasar masih terasa pada mayoritas saham. Tercatat, 229 saham berhasil menguat, namun 455 saham lainnya justru melemah, dan 279 saham stagnan. Total kapitalisasi pasar BEI mencapai sekitar Rp11.371 triliun. Aktivitas transaksi juga cukup ramai, dengan volume perdagangan saham mencapai 32,95 miliar saham, nilai transaksi sebesar Rp17,5 triliun, dan frekuensi transaksi sebanyak 2,086 juta kali.