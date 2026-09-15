Asing Borong Saham Ini Saat Kabinet Bergeser

Author Image

Endang Wulansari

15 September 2026, 08:04 WIB

Share

Jakarta – Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, 14 September 2026, diwarnai aktivitas investor asing yang cukup dinamis. Di tengah sorotan pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan, sejumlah saham justru menjadi target pembelian bersih oleh investor mancanegara, demikian dilaporkan jabarpos.id. Meski demikian, secara keseluruhan, investor asing masih mencatatkan penjualan bersih (net sell) senilai Rp337,4 miliar pada perdagangan hari itu.

Saham PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) menjadi primadona, dengan nilai pembelian bersih mencapai Rp199,9 miliar. Data Top Values menunjukkan AMMN memimpin daftar saham yang paling banyak diburu. Tak ketinggalan, PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) juga menarik perhatian dengan net buy sebesar Rp138,5 miliar, disusul PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) yang mencatat net buy Rp89,3 miliar. Saham-saham berkapitalisasi besar seperti PT Astra International Tbk (ASII) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) juga tak luput dari incaran investor asing.

Asing Borong Saham Ini Saat Kabinet Bergeser
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari yang sama menunjukkan volatilitas yang signifikan. Pasar bereaksi terhadap pengumuman pergantian Menteri Keuangan, di mana Purbaya Yudhi Sadewa digantikan oleh Suahasil Nazara. IHSG sempat mengalami koreksi tajam hingga 2,5% di awal perdagangan, sebelum akhirnya menutup sesi dengan penurunan tipis 0,10% di level 6.534,69. Pergantian kepemimpinan ini tampaknya menciptakan sentimen beragam di kalangan pelaku pasar.

Also Read

IHSG Tersungkur Saham Ini Jadi Biang Kerok

Peluang Emas Kendaraan Listrik di Indonesia

MSIG Life Aset Turun Tapi Laba Meroket

Terungkap Harapan OJK untuk Menkeu Baru

Meskipun ada beberapa saham yang diborong asing, tekanan pasar masih terasa pada mayoritas saham. Tercatat, 229 saham berhasil menguat, namun 455 saham lainnya justru melemah, dan 279 saham stagnan. Total kapitalisasi pasar BEI mencapai sekitar Rp11.371 triliun. Aktivitas transaksi juga cukup ramai, dengan volume perdagangan saham mencapai 32,95 miliar saham, nilai transaksi sebesar Rp17,5 triliun, dan frekuensi transaksi sebanyak 2,086 juta kali.

Related Post

IHSG Tersungkur Saham Ini Jadi Biang Kerok

IHSG Tersungkur Saham Ini Jadi Biang Kerok

Sep. 16, 2026

Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tak berdaya di zona merah pada perdagangan Selasa (15/9/2026). Setelah sempat mencoba bangkit, indeks acuan ini akhirnya tersungkur

Peluang Emas Kendaraan Listrik di Indonesia

Peluang Emas Kendaraan Listrik di Indonesia

Sep. 16, 2026

Minat masyarakat Indonesia terhadap adopsi kendaraan listrik (EV) terus menunjukkan tren positif, didorong oleh urgensi transisi energi dan upaya global menekan emisi karbon. Hal ini

MSIG Life Aset Turun Tapi Laba Meroket

MSIG Life Aset Turun Tapi Laba Meroket

Sep. 16, 2026

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (LIFE) akhirnya buka suara terkait penurunan nilai asetnya yang mencapai Rp768,06 miliar atau 4,84% per 30 Juni 2026, dibandingkan

Terungkap Harapan OJK untuk Menkeu Baru

Terungkap Harapan OJK untuk Menkeu Baru

Sep. 16, 2026

Pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia yang baru pada Senin, 14 September 2026, disambut positif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Informasi yang

Pos tanpa judul 11729

Sep. 16, 2026

Jalan Buntu Adhi Karya Jakarta – PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) kini dihadapkan pada situasi pelik setelah seluruh usulan restrukturisasi obligasinya ditolak mentah-mentah oleh

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com