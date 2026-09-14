Gejolak Global Hantam Bursa Jakarta

Author Image

Endang Wulansari

15 September 2026, 04:04 WIB

Share

Jakarta – Pasar keuangan Indonesia dilanda tekanan hebat pada Senin (14/09/2026), seiring dengan memanasnya ketegangan di Timur Tengah dan bayang-bayang kenaikan suku bunga acuan The Fed yang semakin nyata. jabarpos.id mencatat, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terperosok 1,76% pada sesi kedua perdagangan, mendarat di level 6.426. Sementara itu, nilai tukar Rupiah juga tak berdaya, melemah hingga Rp 17.660 per Dolar AS.

Tekanan ini bukan tanpa alasan. Gejolak geopolitik di Timur Tengah kembali menjadi sorotan utama, memicu kekhawatiran global terhadap pasokan minyak dan stabilitas ekonomi dunia. Di sisi lain, sinyal kuat dari bank sentral Amerika Serikat, The Fed, mengenai potensi kenaikan suku bunga acuan turut memperkeruh suasana. Kenaikan suku bunga The Fed seringkali memicu arus modal keluar dari pasar negara berkembang seperti Indonesia, karena investor mencari imbal hasil yang lebih tinggi di aset berdenominasi Dolar AS.

Gejolak Global Hantam Bursa Jakarta
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menyikapi kondisi ini, para analis pasar keuangan mulai memetakan strategi dan sektor-sektor yang berpotensi menjadi pilihan di tengah badai. Dalam program Power Lunch CNBC pada Senin (14/09/2026), FX Analyst CNBC Indonesia, Elvan Chandra Widyatama, bersama Andi Shalini, membahas secara mendalam dinamika pergerakan pasar keuangan RI. Mereka menyoroti bagaimana investor dapat melindungi portofolio mereka, terutama dengan mempertimbangkan sektor-sektor yang diuntungkan saat harga minyak melambung dan suku bunga diperkirakan akan terus naik.

Also Read

BYAN Gegerkan Pasar di Tengah Isu Akuisisi Haji Isam

IHSG Anjlok Rupiah Melemah Ini Biang Keroknya

BSI Gelar Lelang Akbar Ribuan Aset Menanti

Warisan Raksasa Empat Hartono Kalahkan Taipan Senior

Istana Bergetar Saham Bank Raksasa Langsung Melejit

Kondisi pasar yang volatil ini diperkirakan akan terus berlanjut dalam waktu dekat, menuntut kehati-hatian dari para pelaku pasar. Analisis mendalam dari para pakar menjadi krusial untuk memahami arah pergerakan pasar dan mengambil keputusan investasi yang tepat di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi.

Related Post

BYAN Gegerkan Pasar di Tengah Isu Akuisisi Haji Isam

BYAN Gegerkan Pasar di Tengah Isu Akuisisi Haji Isam

Sep. 15, 2026

Jakarta – PT Bayan Resources Tbk (BYAN) mengguncang pasar dengan pengumuman krusial terkait operasional bisnis batu baranya. jabarpos.id melaporkan, di tengah kencangnya rumor akuisisi oleh

IHSG Anjlok Rupiah Melemah Ini Biang Keroknya

IHSG Anjlok Rupiah Melemah Ini Biang Keroknya

Sep. 15, 2026

Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali terperosok, diiringi pelemahan signifikan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS pada perdagangan Senin (14/09). Kondisi ini, menurut

BSI Gelar Lelang Akbar Ribuan Aset Menanti

BSI Gelar Lelang Akbar Ribuan Aset Menanti

Sep. 15, 2026

Bank Syariah Indonesia (BSI) kembali menggulirkan program Gebyar Lelang Serentak (GREAT BSI) 2026. Melalui inisiatif ini, BSI menyiapkan sekitar 2.000 frekuensi lelang aset dengan penawaran

Warisan Raksasa Empat Hartono Kalahkan Taipan Senior

Warisan Raksasa Empat Hartono Kalahkan Taipan Senior

Sep. 15, 2026

Empat pewaris mendiang konglomerat Michael Bambang Hartono kini meroket ke jajaran orang terkaya di Tanah Air, bahkan mengungguli posisi taipan-taipan senior yang sudah lama malang

Istana Bergetar Saham Bank Raksasa Langsung Melejit

Istana Bergetar Saham Bank Raksasa Langsung Melejit

Sep. 15, 2026

Jakarta – Pasar modal Indonesia dihebohkan dengan lonjakan harga saham-saham perbankan raksasa pada perdagangan Senin, 14 September 2026. Kenaikan signifikan ini terjadi bersamaan dengan santernya

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com