Pria Gen Z Terjerat Pinjol OJK Beri Peringatan

Author Image

Endang Wulansari

15 September 2026, 12:04 WIB

Share

Jakarta – Fenomena kredit macet di industri pinjaman daring (pindar) kini menjadi perhatian serius Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data terbaru yang berhasil dihimpun jabarpos.id mengungkapkan bahwa kelompok usia produktif, khususnya pria dari generasi Z, mendominasi daftar peminjam bermasalah, mencapai hampir separuh dari total outstanding yang tersendat.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, dalam keterangan resminya pada Selasa (15/9/2026), membeberkan data yang mengkhawatirkan. Menurutnya, hingga Juli 2026, kelompok usia 19-34 tahun, atau yang dikenal sebagai Gen Z, menyumbang porsi 48,22% dari total outstanding bermasalah di industri pindar. Lebih lanjut, dari segi gender, kaum pria tercatat mendominasi dengan kontribusi 54,22% terhadap total kredit macet tersebut.

Pria Gen Z Terjerat Pinjol OJK Beri Peringatan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menyikapi tren ini, Agusman menegaskan bahwa OJK terus memantau ketat perkembangan kualitas pembiayaan pindar berdasarkan karakteristik debitur. Lembaga pengawas ini juga secara aktif mendorong para penyelenggara pindar untuk memperkuat kualitas credit scoring mereka dalam proses pemberian pembiayaan. Hal ini termasuk implementasi manajemen risiko yang lebih baik dan penerapan prinsip kehati-hatian guna meminimalisir potensi kredit bermasalah di masa mendatang.

Also Read

IHSG Tersungkur Saham Ini Jadi Biang Kerok

Peluang Emas Kendaraan Listrik di Indonesia

MSIG Life Aset Turun Tapi Laba Meroket

Terungkap Harapan OJK untuk Menkeu Baru

Kekhawatiran OJK bukan tanpa alasan. Sebelumnya, pada Maret 2026, tingkat kredit bermasalah di sektor pindar tercatat hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan industri keuangan non-bank lainnya. Sebagai perbandingan, non-performing financing (NPF) gross pada sektor multifinance hanya sebesar 2,83%, dan layanan buy now pay later (BNPL) mencatat 2,51%. Ironisnya, pertumbuhan outstanding pembiayaan pindar justru melesat pesat, mencapai di atas Rp100 triliun per Maret, menunjukkan ekspansi yang signifikan namun diiringi risiko yang tak kalah besar.

Related Post

IHSG Tersungkur Saham Ini Jadi Biang Kerok

IHSG Tersungkur Saham Ini Jadi Biang Kerok

Sep. 16, 2026

Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tak berdaya di zona merah pada perdagangan Selasa (15/9/2026). Setelah sempat mencoba bangkit, indeks acuan ini akhirnya tersungkur

Peluang Emas Kendaraan Listrik di Indonesia

Peluang Emas Kendaraan Listrik di Indonesia

Sep. 16, 2026

Minat masyarakat Indonesia terhadap adopsi kendaraan listrik (EV) terus menunjukkan tren positif, didorong oleh urgensi transisi energi dan upaya global menekan emisi karbon. Hal ini

MSIG Life Aset Turun Tapi Laba Meroket

MSIG Life Aset Turun Tapi Laba Meroket

Sep. 16, 2026

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (LIFE) akhirnya buka suara terkait penurunan nilai asetnya yang mencapai Rp768,06 miliar atau 4,84% per 30 Juni 2026, dibandingkan

Terungkap Harapan OJK untuk Menkeu Baru

Terungkap Harapan OJK untuk Menkeu Baru

Sep. 16, 2026

Pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia yang baru pada Senin, 14 September 2026, disambut positif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Informasi yang

Pos tanpa judul 11729

Sep. 16, 2026

Jalan Buntu Adhi Karya Jakarta – PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) kini dihadapkan pada situasi pelik setelah seluruh usulan restrukturisasi obligasinya ditolak mentah-mentah oleh

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com