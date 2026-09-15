Utang Indonesia Tembus Rp7 Kuadriliun Ini Penjelasannya

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Endang Wulansari

15 September 2026, 12:31 WIB

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Data terbaru dari Bank Indonesia (BI) yang diterima jabarpos.id mengungkapkan bahwa total utang luar negeri (ULN) Indonesia per Juli 2026 telah menyentuh angka US$454,8 miliar. Angka ini menunjukkan stabilitas relatif jika dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya di US$454,5 miliar. Namun, secara tahunan, terjadi pertumbuhan signifikan sebesar 4,9%, memicu pertanyaan tentang dinamika keuangan negara.

BI menggarisbawahi bahwa pendorong utama pertumbuhan ULN ini adalah peningkatan utang di sektor publik, terutama dari pemerintah, yang terjadi di tengah kontraksi utang dari sektor swasta. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran komposisi utang yang menarik untuk dicermati.

Utang Indonesia Tembus Rp7 Kuadriliun Ini Penjelasannya
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Utang Pemerintah Melonjak, Kepercayaan Investor Menguat

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Secara rinci, posisi ULN pemerintah pada Juli 2026 tercatat sebesar US$218,4 miliar, menunjukkan pertumbuhan 3,2% secara tahunan (year-on-year/yoy). Peningkatan ini, menurut BI, didorong oleh derasnya aliran masuk investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di pasar internasional. Fenomena ini diinterpretasikan sebagai indikasi kuatnya kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia yang tetap positif, bahkan di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga kredibilitas fiskal negara. Ini diwujudkan melalui pembayaran pokok dan bunga utang yang disiplin serta pengelolaan pembiayaan yang penuh kehati-hatian. Sebagian besar dana utang luar negeri pemerintah dialokasikan untuk mendukung sektor-sektor produktif. Porsi terbesar, sekitar 22%, ditujukan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Disusul oleh administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib (20,7%), pendidikan (16,2%), konstruksi (11,5%), serta transportasi dan pergudangan (8,5%). BI menilai posisi utang pemerintah masih dalam kategori aman, mengingat mayoritasnya merupakan utang berjangka panjang.

Sektor Swasta Justru Mengerem Utang

Di sisi lain, ULN swasta justru menunjukkan tren yang berlawanan. Pada Juli 2026, posisi ULN swasta tercatat sebesar US$194,5 miliar, mengalami kontraksi 1,2% secara tahunan. Penurunan ini merata, baik pada kelompok perusahaan non-keuangan yang menyusut 1,4% yoy, maupun lembaga keuangan yang turun 0,3% yoy.

Berdasarkan sektor usaha, ULN swasta masih didominasi oleh empat sektor utama: industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor ini secara kolektif menyumbang sekitar 80,6% dari total ULN swasta. Sama seperti utang pemerintah, mayoritas ULN swasta juga didominasi oleh utang berjangka panjang, yang berkontribusi pada stabilitas pembiayaan.

Struktur Utang Indonesia Tetap Sehat

BI memastikan bahwa struktur ULN Indonesia secara keseluruhan tetap dalam kondisi sehat. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada di level 30,7% pada Juli 2026. Selain itu, komposisi utang yang didominasi oleh tenor jangka panjang dinilai efektif dalam memitigasi risiko pembiayaan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. "Struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," demikian pernyataan BI.

Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi. Langkah ini penting untuk memantau perkembangan ULN secara cermat, memastikan bahwa utang tetap menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang produktif tanpa mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Indonesia juga akan terus mengoptimalkan pemanfaatan ULN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sambil tetap meminimalkan berbagai risiko yang mungkin timbul dari dinamika ekonomi global yang tidak menentu.

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