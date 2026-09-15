Rahasia Tersembunyi di Balik Keputusan Beli Mobil Listrik

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Endang Wulansari

15 September 2026, 21:31 WIB

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Gelombang transisi energi global, yang beriringan dengan komitmen kuat untuk menekan emisi karbon, kini semakin terasa dampaknya di Indonesia. Minat masyarakat Tanah Air terhadap kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) menunjukkan grafik kenaikan yang signifikan, sebuah fenomena yang diamati secara cermat oleh berbagai pihak, termasuk jabarpos.id.

Antonio Zara, CEO Vinfast Southeast Asia, menyoroti bahwa lonjakan minat ini tidak lepas dari dukungan ekosistem EV yang komprehensif. Ia menekankan pentingnya ketersediaan infrastruktur pengisian daya, baik di rumah maupun akses mudah ke Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKL) publik. Selain itu, variasi model EV yang tersedia di pasar serta jaminan kemudahan akses dan garansi terhadap baterai menjadi faktor krusial yang dipertimbangkan konsumen.

Rahasia Tersembunyi di Balik Keputusan Beli Mobil Listrik
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Namun, di balik optimisme tersebut, Pengamat Otomotif Bebin Djuana mengingatkan bahwa konsumen otomotif di Indonesia memiliki pertimbangan mendalam terkait baterai kendaraan listrik. Aspek seperti harga, teknologi yang digunakan, masa pakai, hingga jaminan garansi baterai menjadi poin krusial yang dicermati calon pembeli sebelum memutuskan untuk mengadopsi EV.

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Menurut Bebin, minat besar masyarakat terhadap kendaraan listrik saat ini juga banyak ditopang oleh berbagai stimulus dan insentif pajak yang digulirkan pemerintah. Ditambah lagi, strategi pemasaran yang agresif dan inovatif dari para produsen EV turut berperan besar dalam mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan ini di pasar domestik.

Melihat dinamika ini, prospek adopsi EV di Indonesia tampak cerah, meski tantangan terkait infrastruktur dan edukasi konsumen masih perlu terus diatasi. Diskusi mendalam mengenai hal ini sebelumnya telah dibahas dalam program AutoBizz CNBC Indonesia, yang menghadirkan Antonio Zara dan Bebin Djuana, menggarisbawahi kompleksitas dan potensi pasar EV di masa depan.

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