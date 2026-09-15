MSIG Life Aset Turun Tapi Laba Meroket

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Endang Wulansari

16 September 2026, 04:31 WIB

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PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk (LIFE) akhirnya buka suara terkait penurunan nilai asetnya yang mencapai Rp768,06 miliar atau 4,84% per 30 Juni 2026, dibandingkan akhir tahun sebelumnya. Penjelasan ini disampaikan manajemen untuk memberikan gambaran komprehensif kepada publik, seperti dilansir jabarpos.id.

Manajemen LIFE menguraikan, faktor utama di balik kontraksi aset tersebut adalah merosotnya nilai wajar portofolio investasi. Kondisi ini dipicu oleh gejolak dan pelemahan yang terjadi di pasar efek, baik pada instrumen ekuitas maupun utang. Selain itu, pembayaran dividen tunai sebesar Rp201,6 miliar turut berkontribusi pada penurunan tersebut.

MSIG Life Aset Turun Tapi Laba Meroket
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dampak dari kondisi ini juga merambat ke sisi liabilitas dan ekuitas perusahaan. Liabilitas MSIG Life tercatat menurun 5,71% atau Rp409,61 miliar, sebuah penyesuaian yang diklaim manajemen sebagai konsekuensi langsung dari penurunan nilai aset investasi. Sementara itu, ekuitas Perseroan juga tergerus 3,73% atau Rp317,31 miliar. Penurunan ekuitas ini tak lepas dari pembayaran dividen senilai Rp201 miliar pada tahun 2026 serta adanya penurunan nilai wajar efek utang yang dicatat dalam pendapatan komprehensif lain.

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Namun, di tengah tantangan tersebut, MSIG Life justru mencatatkan performa gemilang pada lini pendapatan. Pendapatan Perseroan melonjak 8,79% atau Rp82,77 miliar untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026, dibandingkan dengan semester pertama tahun sebelumnya. Kenaikan signifikan ini, menurut manajemen, didorong oleh strategi pengembangan portofolio yang efektif dan peningkatan profitabilitas di segmen asuransi kesehatan. Faktor-faktor ini juga mendorong peningkatan pelepasan Contractual Service Margin (CSM) serta klaim yang diharapkan dan beban lain yang secara langsung berkontribusi pada pendapatan.

Lonjakan pendapatan ini secara langsung berimbas pada laba bersih perusahaan. MSIG Life berhasil membukukan laba bersih yang melesat fantastis hingga 68,61% atau Rp73,49 miliar per 30 Juni 2026, dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. Manajemen menegaskan, pertumbuhan laba bersih yang impresif ini adalah buah dari peningkatan pendapatan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Menutup penjelasannya, manajemen MSIG Life menyatakan tidak ada informasi material lain yang perlu disampaikan kepada bursa. Mereka juga menegaskan komitmen kuat untuk senantiasa mematuhi regulasi yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengungkapan informasi kepada publik.

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