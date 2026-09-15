Terungkap Harapan OJK untuk Menkeu Baru

Pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia yang baru pada Senin, 14 September 2026, disambut positif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Informasi yang dihimpun jabarpos.id menyebutkan, lembaga pengawas sektor keuangan ini menaruh harapan besar terhadap sinergi antarotoritas guna memperkuat stabilitas sistem keuangan dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, atau akrab disapa Kiki, menyampaikan ucapan selamat atas penunjukan Suahasil. Menurut Kiki, sosok Suahasil bukanlah orang baru bagi OJK. "Dengan Pak Sua kita kenal baik dan beliau itu pernah menjadi salah satu anggota Dewan Komisioner OJK ex-officio Kementerian Keuangan," ungkap Friderica saat ditemui di Gedung Parlemen DPR RI, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

OJK secara khusus menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, terutama dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Sinergi yang kuat antara kedua lembaga ini dinilai krusial untuk menjaga ketahanan sistem keuangan sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian Indonesia di tengah dinamika global.

Dalam kesempatan yang sama, Kiki juga tak lupa menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menegaskan bahwa koordinasi antara OJK dan Purbaya selama masa jabatannya berjalan sangat harmonis dan produktif. "Untuk Pak Purbaya, kami mengucapkan terima kasih. Selama ini juga koordinasi baik dengan beliau, sangat baik. Terima kasih atas semua sumbangsih beliau selama ini," pungkas Kiki.

Mengenai agenda koordinasi ke depan dengan Menkeu yang baru, Friderica menjelaskan bahwa komunikasi antarlembaga keuangan merupakan rutinitas yang terus berjalan. OJK berharap sinergi yang semakin erat ini dapat memperkokoh fondasi ketahanan sektor keuangan nasional, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

Sebagai informasi, Suahasil Nazara resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara pada Senin, 14 September 2026. Penunjukan ini menandai babak baru kepemimpinan di Kementerian Keuangan.