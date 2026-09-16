Rahasia Saham Tambang Jadi Rebutan Investor Global

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Endang Wulansari

16 September 2026, 08:04 WIB

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jabarpos.id melaporkan, di tengah gejolak pasar saham Indonesia yang terus melemah, investor asing justru menunjukkan minat yang kuat pada sektor pertambangan. Meskipun tercatat melakukan aksi jual bersih (net sell) secara keseluruhan di pasar saham pada perdagangan Selasa lalu, dana asing justru mengalir deras ke beberapa emiten tambang pilihan.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali terpuruk, ditutup melemah 1,13% atau kehilangan 73,54 poin, parkir di level 6.461,15. Pelemahan ini menandai hari kelima berturut-turut IHSG berada di zona merah. Dalam dua pekan pertama bulan September saja, IHSG hanya mampu mencatatkan kenaikan sebanyak tiga kali, dengan koreksi signifikan mencapai 3,58% dalam sepekan terakhir.

Rahasia Saham Tambang Jadi Rebutan Investor Global
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Namun, tren negatif IHSG dan aksi jual bersih investor asing sebesar Rp 349,3 miliar secara keseluruhan tidak menyurutkan minat mereka terhadap saham-saham tertentu. Sektor pertambangan menjadi primadona, mendominasi daftar saham yang paling banyak dibeli oleh investor global.

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PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) memimpin daftar dengan pembelian bersih asing mencapai Rp 176,1 miliar. Tak ketinggalan, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) juga mencatatkan net buy yang substansial sebesar Rp 100,5 miliar. Sementara itu, saham PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) turut menarik perhatian dengan nilai pembelian bersih Rp 97,6 miliar. Disusul oleh PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) yang membukukan net foreign buy sebesar Rp 81,8 miliar.

Fenomena ini menunjukkan bahwa di balik volatilitas pasar yang cenderung bearish, investor asing tetap selektif dalam menanamkan modalnya, dengan sektor pertambangan menjadi target utama yang dianggap memiliki prospek menjanjikan di tengah kondisi pasar yang menantang.

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