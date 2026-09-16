BRI Rampungkan Aksi Besar Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) baru saja merampungkan aksi korporasi pentingnya, yakni pembelian kembali saham atau buyback yang telah direncanakan. Berdasarkan informasi yang dihimpun jabarpos.id, total dana segar yang berhasil diserap dalam proses ini mencapai angka fantastis, Rp90,37 miliar.

Data yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa BBRI berhasil menarik kembali sebanyak 31 juta lembar saham dari pasar. Nilai transaksi bersih untuk aksi ini tercatat sebesar Rp90.373.316.000, angka ini belum termasuk biaya-biaya terkait perantara perdagangan efek dan ongkos lainnya. Proses buyback ini sendiri berlangsung sesuai jadwal, yakni dari tanggal 12 Juni hingga 11 September 2026.

Menariknya, anggaran maksimal yang disiapkan perseroan untuk program buyback 2026 ini mencapai Rp500 miliar. Dengan demikian, dana yang benar-benar terserap dalam pelaksanaan ini hanya sekitar 18,07% dari total alokasi yang direncanakan.

Saham-saham yang telah dibeli kembali ini tidak akan menganggur. Perseroan berencana menggunakannya untuk program kepemilikan saham yang diperuntukkan bagi karyawan, anggota Direksi, dan juga Dewan Komisaris. Namun, proses pengalihan saham tersebut baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan restu dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dalam pernyataan resminya, BBRI menegaskan bahwa pelaksanaan buyback ini tidak akan menimbulkan dampak negatif yang material terhadap berbagai aspek penting perseroan, termasuk kegiatan operasional, kondisi hukum, stabilitas keuangan, maupun kelangsungan usaha perusahaan ke depannya.