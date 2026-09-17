Ada Apa Dengan Rupiah dan IHSG

Author Image

Endang Wulansari

18 September 2026, 06:31 WIB

Share

Jakarta – Pergerakan pasar keuangan di Tanah Air pada Kamis, 17 September, menunjukkan dinamika yang menarik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil menutup perdagangan di zona hijau, meski sempat melemah di awal sesi. Namun, situasi berbeda terjadi pada nilai tukar Rupiah yang justru terkoreksi cukup dalam. Informasi ini dihimpun oleh jabarpos.id dari berbagai sumber terpercaya.

Tercatat, IHSG berhasil menguat tipis 0,4%, menutup hari perdagangan di level 6.462. Kenaikan ini memberikan sedikit optimisme di tengah volatilitas pasar. Namun, kegembiraan tersebut sedikit teredam oleh kinerja Rupiah. Mata uang Garuda tersebut harus rela terkoreksi, diperdagangkan pada level Rp 17.735 per Dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan.

Ada Apa Dengan Rupiah dan IHSG
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Para pelaku pasar dan investor kini tengah mencermati sejumlah sentimen global maupun domestik yang disinyalir menjadi pemicu pergerakan kontras ini. Salah satu faktor eksternal yang terus membayangi adalah potensi kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral Amerika Serikat, The Fed. Kebijakan ini kerap memicu aliran modal keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, yang berujung pada pelemahan mata uang lokal.

Also Read

Haji Isam Sasar BYAN Hartanya Bikin Melongo

BEI Mengorek MMIX Buka Kartu

Jutawan Instan Berkat IPO SpaceX Keliling Dunia

AZKO Melejit Setelah Rebranding Laba Meroket

Indonesia Siap Kuasai Harga Dunia

Di sisi domestik, wacana mengenai penerapan pajak bagi pedagang online juga menjadi perhatian serius. Kebijakan semacam ini, jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi mempengaruhi iklim bisnis digital dan pada akhirnya berdampak pada sentimen pasar secara keseluruhan. Kombinasi antara tekanan eksternal dan isu domestik inilah yang menciptakan lanskap pasar yang kompleks, di mana IHSG mampu bertahan di zona hijau sementara Rupiah harus menghadapi tekanan.

Analisis lebih mendalam mengenai sentimen-sentimen ini dan proyeksi dampaknya terhadap pasar keuangan Indonesia akan terus menjadi fokus perhatian para ekonom dan pengamat pasar dalam beberapa waktu ke depan.

Related Post

Haji Isam Sasar BYAN Hartanya Bikin Melongo

Haji Isam Sasar BYAN Hartanya Bikin Melongo

Sep. 18, 2026

Pengusaha batu bara ternama, Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam, melalui perusahaannya PT Jhonlin Baratama, dikabarkan tengah bersiap mengakuisisi sekitar 30% saham PT Bayan Resources

BEI Mengorek MMIX Buka Kartu

BEI Mengorek MMIX Buka Kartu

Sep. 18, 2026

PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) akhirnya angkat bicara menanggapi serangkaian pertanyaan dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait pemeriksaan transaksi saham perseroan. Melalui keterbukaan

Jutawan Instan Berkat IPO SpaceX Keliling Dunia

Jutawan Instan Berkat IPO SpaceX Keliling Dunia

Sep. 18, 2026

Fenomena penawaran umum perdana saham (IPO) memang kerap melahirkan kisah-kisah tak terduga. Namun, sedikit yang sefantastis cerita Brian Aggrey dan istrinya, Phoebe Novack. Pasangan muda

AZKO Melejit Setelah Rebranding Laba Meroket

AZKO Melejit Setelah Rebranding Laba Meroket

Sep. 18, 2026

Setahun pasca-rebranding besar-besaran menjadi AZKO, PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES) berhasil membuktikan komitmennya dengan mencatatkan kinerja keuangan yang sangat solid sepanjang Semester I-2026. Data

Indonesia Siap Kuasai Harga Dunia

Indonesia Siap Kuasai Harga Dunia

Sep. 18, 2026

Indonesia bersiap mengambil alih kendali atas harga komoditas strategis global. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjadwalkan peluncuran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) atau Indonesia

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com