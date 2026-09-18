Bos Saratoga Borong Jutaan Saham Lagi

Dunia pasar modal kembali dihebohkan oleh pergerakan signifikan dari salah satu konglomerat terkemuka di Indonesia. Sebagaimana dilaporkan jabarpos.id, Komisaris sekaligus pengendali PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG), Edwin Soeryadjaya, kembali menjadi sorotan setelah menambah kepemilikan sahamnya secara signifikan. Terbaru, ia diketahui memborong 1,3 juta lembar saham SRTG dengan harga rata-rata Rp1.785 per saham, mengucurkan dana sekitar Rp2,3 miliar.

Transaksi jumbo ini, berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), berlangsung selama dua hari, yakni pada 14 hingga 15 September 2026. Setelah serangkaian pembelian ini, porsi kepemilikan Edwin Soeryadjaya di Saratoga kini mencapai 35,935% dari total saham perusahaan.

Aksi borong saham ini bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh konglomerat tersebut dalam waktu dekat. Sebelumnya, pada 10-11 September 2026, Edwin juga telah membeli 1,02 juta lembar saham SRTG dengan harga rata-rata Rp1.815 per saham, dengan nilai transaksi mencapai Rp1,8 miliar.

Jika ditarik lebih jauh ke belakang, jejak pembelian saham SRTG oleh Edwin Soeryadjaya sudah terlihat sejak awal tahun. Pada 2 Februari 2026, ia mengakuisisi 488.700 saham dengan harga Rp1.629 per saham. Kemudian, pada 4 Februari 2026, pembelian dilanjutkan dengan 1.045.000 saham pada harga Rp1.608 per saham.

Seluruh transaksi pembelian saham ini ditegaskan memiliki tujuan investasi. Langkah ini mengindikasikan kepercayaan tinggi Edwin Soeryadjaya terhadap prospek jangka panjang PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, sebuah perusahaan investasi terkemuka di Indonesia. Aktivitas pembelian saham oleh pemegang kendali seperti Edwin Soeryadjaya seringkali menjadi sinyal positif bagi pasar, menunjukkan keyakinan internal terhadap fundamental dan valuasi perusahaan di masa mendatang.