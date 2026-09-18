Sinyal Bahaya Rupiah Anjlok Drastis

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Endang Wulansari

18 September 2026, 12:31 WIB

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Pada perdagangan Jumat (18/09) pukul 10:49 WIB, pasar keuangan Indonesia menunjukkan tanda-tanda gejolak yang patut diwaspadai. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat dibuka menguat, justru berbalik melemah 0,08% ke level 6.457. Lebih lanjut, nilai tukar Rupiah juga terpantau anjlok tipis, menembus angka Rp 17.740 per Dolar AS. Informasi ini dirangkum oleh jabarpos.id dari laporan terkini.

Pergerakan pasar domestik ini tak lepas dari dinamika global, terutama di sektor komoditas energi. Harga minyak mentah dunia terpantau melemah setelah Arab Saudi terpaksa mengalihkan jalur ekspornya. Keputusan ini diambil menyusul serangan drone yang dilancarkan oleh kelompok Houthi, menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas pasokan energi global. Di sisi lain, harga batu bara justru tetap perkasa di level tertinggi, didorong oleh konflik yang masih memanas di kawasan Timur Tengah.

Sinyal Bahaya Rupiah Anjlok Drastis
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Situasi ini memicu pertanyaan besar di kalangan investor dan analis mengenai sentimen apa saja yang sebenarnya tengah menggerakkan pasar keuangan global. Ancaman terhadap jalur energi utama, ditambah ketidakpastian geopolitik di beberapa kawasan strategis, secara langsung berdampak pada kepercayaan pasar dan keputusan investasi. Fluktuasi tajam pada IHSG dan pelemahan Rupiah menjadi indikator nyata bahwa ekonomi global sedang menghadapi tantangan yang kompleks dan saling terkait.

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Para pakar ekonomi dan analis pasar terus memantau perkembangan ini dengan cermat, mencoba memprediksi arah selanjutnya dari pergerakan harga komoditas dan mata uang. Kewaspadaan menjadi kunci bagi para pelaku pasar di tengah ketidakpastian yang masih menyelimuti prospek ekonomi global pada Jumat, 18 September 2026.

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