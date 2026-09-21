Dua Saham Terbang Tinggi Bursa Bertindak

Author Image

Endang Wulansari

21 September 2026, 10:04 WIB

Share

Jakarta – Bursa Efek Indonesia (BEI) baru-baru ini menyoroti pergerakan saham dua emiten, PT Wahana Inti Makmur Tbk. (NASI) dan PT Wahana Pronatural Tbk. (WAPO), dengan memberikan label Unusual Market Activity (UMA). Langkah ini diambil setelah jabarpos.id mencatat adanya lonjakan harga saham yang dinilai tidak wajar dan di luar kebiasaan pasar, memicu kekhawatiran di kalangan regulator.

Pemberian status UMA merupakan sinyal peringatan dari BEI bahwa aktivitas perdagangan saham tertentu menunjukkan pola yang tidak biasa. Menurut keterangan resmi dari BEI, tindakan ini bertujuan utama untuk melindungi kepentingan investor, terutama mereka yang memiliki saham NASI dan WAPO, dari potensi risiko yang mungkin timbul akibat fluktuasi harga yang ekstrem.

Dua Saham Terbang Tinggi Bursa Bertindak
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Meski demikian, manajemen BEI menegaskan bahwa pengumuman UMA tidak secara otomatis mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. Ini lebih merupakan bentuk pengawasan dini. BEI menyatakan sedang mencermati secara seksama perkembangan pola transaksi saham NASI dan WAPO. Pemantauan ini dilakukan untuk memahami faktor-faktor di balik kenaikan harga yang signifikan tersebut.

Also Read

Susu Ultra Siap Ganti Pemilik

Anak Usaha Garuda Bikin Kejutan Besar

IHSG Melesat di Tengah Badai Global

Saham Ini Melonjak 842 Persen Kini Disuspensi

Siapa Pemilik MMIX Bursa Ungkap Fakta Baru

Data pasar menunjukkan bahwa saham NASI, yang bergerak di sektor agribisnis, sempat bergerak stagnan di level Rp234 per saham pada pembukaan perdagangan terkini. Namun, performa jangka menengah dan panjangnya sangat mencolok. Dalam sebulan terakhir, saham ini melonjak tajam hingga 61,38%, dan secara year-to-date (YTD) telah meroket 116,67%.

Situasi serupa juga terjadi pada saham WAPO. BEI memberikan perhatian khusus karena volatilitas transaksi yang dinilai tidak biasa. Meskipun sempat stagnan di Rp232 pada perdagangan hari ini, saham emiten agribisnis ini menunjukkan kenaikan impresif sebesar 66,91% dalam sebulan terakhir. Kenaikan year-to-date WAPO juga tercatat positif, mencapai 26,78%.

Menyikapi pengumuman UMA ini, BEI mengimbau para investor untuk lebih berhati-hati. Investor disarankan untuk secara cermat memperhatikan setiap respons dari emiten terkait permintaan konfirmasi Bursa, menganalisis kinerja fundamental perusahaan, serta menelaah kembali informasi keterbukaan yang disampaikan. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan kembali rencana corporate action yang belum disetujui RUPS dan memperhitungkan segala kemungkinan risiko sebelum mengambil keputusan investasi.

Related Post

Susu Ultra Siap Ganti Pemilik

Susu Ultra Siap Ganti Pemilik

Sep. 21, 2026

Jakarta – Sebuah langkah korporasi jumbo siap mengguncang PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ), produsen susu merek Ultra yang dikenal luas. Menurut

Anak Usaha Garuda Bikin Kejutan Besar

Anak Usaha Garuda Bikin Kejutan Besar

Sep. 21, 2026

Kabar gembira datang dari emiten perawatan pesawat PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI). Anak usaha Garuda Indonesia ini berhasil membalikkan keadaan, mencatatkan laba

IHSG Melesat di Tengah Badai Global

IHSG Melesat di Tengah Badai Global

Sep. 21, 2026

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil mengakhiri perdagangan Kamis (17/9/2026) dengan penguatan signifikan, menembus tekanan sentimen global yang dipicu oleh kenaikan suku bunga acuan oleh

Saham Ini Melonjak 842 Persen Kini Disuspensi

Saham Ini Melonjak 842 Persen Kini Disuspensi

Sep. 21, 2026

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengambil langkah tegas terhadap saham emiten logistik PT Indah Prakasa Sentosa Tbk (INPS). Perdagangan saham INPS resmi dihentikan sementara (suspensi) mulai

Siapa Pemilik MMIX Bursa Ungkap Fakta Baru

Siapa Pemilik MMIX Bursa Ungkap Fakta Baru

Sep. 21, 2026

PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) akhirnya merespons tuntas permintaan penjelasan dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait pemeriksaan transaksi saham perseroan. Melalui keterbukaan informasi

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com