Dua Saham Terbang Tinggi Bursa Bertindak

Jakarta – Bursa Efek Indonesia (BEI) baru-baru ini menyoroti pergerakan saham dua emiten, PT Wahana Inti Makmur Tbk. (NASI) dan PT Wahana Pronatural Tbk. (WAPO), dengan memberikan label Unusual Market Activity (UMA). Langkah ini diambil setelah jabarpos.id mencatat adanya lonjakan harga saham yang dinilai tidak wajar dan di luar kebiasaan pasar, memicu kekhawatiran di kalangan regulator.

Pemberian status UMA merupakan sinyal peringatan dari BEI bahwa aktivitas perdagangan saham tertentu menunjukkan pola yang tidak biasa. Menurut keterangan resmi dari BEI, tindakan ini bertujuan utama untuk melindungi kepentingan investor, terutama mereka yang memiliki saham NASI dan WAPO, dari potensi risiko yang mungkin timbul akibat fluktuasi harga yang ekstrem.

Meski demikian, manajemen BEI menegaskan bahwa pengumuman UMA tidak secara otomatis mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. Ini lebih merupakan bentuk pengawasan dini. BEI menyatakan sedang mencermati secara seksama perkembangan pola transaksi saham NASI dan WAPO. Pemantauan ini dilakukan untuk memahami faktor-faktor di balik kenaikan harga yang signifikan tersebut.

Data pasar menunjukkan bahwa saham NASI, yang bergerak di sektor agribisnis, sempat bergerak stagnan di level Rp234 per saham pada pembukaan perdagangan terkini. Namun, performa jangka menengah dan panjangnya sangat mencolok. Dalam sebulan terakhir, saham ini melonjak tajam hingga 61,38%, dan secara year-to-date (YTD) telah meroket 116,67%.

Situasi serupa juga terjadi pada saham WAPO. BEI memberikan perhatian khusus karena volatilitas transaksi yang dinilai tidak biasa. Meskipun sempat stagnan di Rp232 pada perdagangan hari ini, saham emiten agribisnis ini menunjukkan kenaikan impresif sebesar 66,91% dalam sebulan terakhir. Kenaikan year-to-date WAPO juga tercatat positif, mencapai 26,78%.

Menyikapi pengumuman UMA ini, BEI mengimbau para investor untuk lebih berhati-hati. Investor disarankan untuk secara cermat memperhatikan setiap respons dari emiten terkait permintaan konfirmasi Bursa, menganalisis kinerja fundamental perusahaan, serta menelaah kembali informasi keterbukaan yang disampaikan. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan kembali rencana corporate action yang belum disetujui RUPS dan memperhitungkan segala kemungkinan risiko sebelum mengambil keputusan investasi.