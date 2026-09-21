MKNT Ganti Wajah Siap Tancap Gas

Jakarta – PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT), emiten yang bergerak di sektor perdagangan, mengumumkan perombakan signifikan pada struktur kepemimpinan perusahaan, baik di jajaran direksi maupun dewan komisaris. Langkah strategis ini merupakan konsekuensi langsung dari masuknya pemegang saham pengendali baru, demikian dilaporkan jabarpos.id. Keputusan krusial ini telah disahkan dan disetujui oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada 14 September 2026.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), RUPSLB tersebut secara resmi mengangkat Santoso Widjojo sebagai Direktur Utama Perseroan dan Jehuda Ebenhaezer Winata sebagai Direktur Perseroan. Keduanya akan mulai efektif menjabat sejak penutupan RUPSLB hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2026, yang dijadwalkan pada tahun 2027.

Perubahan kepemilikan dan kendali perseroan ini diawali dengan aksi korporasi penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau yang dikenal sebagai private placement. Melalui skema ini, PT Headwell Bintang Energi Hijau kini resmi memegang kendali atas MKNT, dengan Handoyo Setiawan diidentifikasi sebagai ultimate beneficial owner atau pemilik manfaat akhir.

Total nilai private placement ini mencapai Rp1,024 triliun. Aksi korporasi PMTHMETD tersebut melibatkan konversi kewajiban sebesar Rp668 miliar kepada PT Headwell Bintang Energi Hijau dan Rp154,925 miliar kepada PT Mantra Capital Persada menjadi saham baru. Selain itu, perseroan juga menerima suntikan dana tunai sebesar Rp200 miliar dari lima investor independen, serta tambahan Rp1,5649 miliar dari PT Mantra Capital Persada.

Suntikan modal segar dan konversi utang ini secara signifikan berhasil memulihkan posisi ekuitas perseroan, mengembalikannya ke zona positif. Diharapkan, langkah ini akan membuka ruang gerak yang lebih sehat dan strategis bagi operasional MKNT di masa mendatang.

Berikut adalah susunan lengkap pengurus baru PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk:

Dewan Direksi

Santoso Widjojo – Direktur Utama Jehuda Ebenhaezer Winata – Direktur

Dewan Komisaris