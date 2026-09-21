China Kunci Suku Bunga Dunia Mengamati

Author Image

Endang Wulansari

21 September 2026, 15:04 WIB

Share

Bank Sentral China (People’s Bank of China/PBOC) kembali membuat keputusan penting yang disorot pasar global. Menurut laporan jabarpos.id, PBOC mempertahankan suku bunga acuan mereka di level terendah sepanjang sejarah untuk bulan ke-16 berturut-turut. Ini berarti Loan Prime Rate (LPR) 1 tahun tetap di 3% dan LPR 5 tahun di 3,5%.

Keputusan ini, yang telah diantisipasi oleh sebagian besar analis pasar, muncul di tengah dinamika ekonomi global yang cukup kompleks. Di satu sisi, mata uang Yuan terus menunjukkan penguatan yang signifikan. Di sisi lain, banyak bank sentral di berbagai negara justru mulai mengambil langkah agresif dengan menaikkan suku bunga untuk memerangi inflasi.

China Kunci Suku Bunga Dunia Mengamati
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Kebijakan mempertahankan suku bunga di level historis terendah ini mengindikasikan prioritas PBOC untuk terus menopang pertumbuhan ekonomi domestik. Meskipun tekanan eksternal dan penguatan Yuan bisa menjadi alasan untuk penyesuaian, bank sentral Tiongkok tampaknya memilih stabilitas dan dukungan likuiditas bagi sektor riil sebagai fokus utama mereka. Konsistensi selama lebih dari setahun ini menunjukkan strategi jangka panjang yang dipegang teguh.

Also Read

Rupiah Terjun Bebas IHSG Merana Ini Penyebabnya

MKNT Ganti Wajah Siap Tancap Gas

Susu Ultra Siap Ganti Pemilik

Dua Saham Terbang Tinggi Bursa Bertindak

Anak Usaha Garuda Bikin Kejutan Besar

Para pengamat ekonomi kini menyoroti bagaimana langkah PBOC ini akan memengaruhi pasar keuangan global dan arah kebijakan moneter di negara-negara lain. Apakah ini sinyal bahwa China memiliki strategi unik yang berbeda dari tren global, ataukah ada pertimbangan internal yang lebih dalam yang belum sepenuhnya terungkap? Diskusi mendalam mengenai implikasi kebijakan ini sebelumnya telah dibahas dalam program Power Lunch CNBC Indonesia, yang menggarisbawahi pentingnya keputusan PBOC bagi lanskap ekonomi dunia.

Related Post

Rupiah Terjun Bebas IHSG Merana Ini Penyebabnya

Rupiah Terjun Bebas IHSG Merana Ini Penyebabnya

Sep. 21, 2026

Jakarta – Pasar keuangan domestik Indonesia menghadapi tekanan signifikan pada awal pekan ini, Senin (21/09/2026). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau melemah, sementara nilai tukar

MKNT Ganti Wajah Siap Tancap Gas

MKNT Ganti Wajah Siap Tancap Gas

Sep. 21, 2026

Jakarta – PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT), emiten yang bergerak di sektor perdagangan, mengumumkan perombakan signifikan pada struktur kepemimpinan perusahaan, baik di jajaran direksi

Susu Ultra Siap Ganti Pemilik

Susu Ultra Siap Ganti Pemilik

Sep. 21, 2026

Jakarta – Sebuah langkah korporasi jumbo siap mengguncang PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ), produsen susu merek Ultra yang dikenal luas. Menurut

Dua Saham Terbang Tinggi Bursa Bertindak

Dua Saham Terbang Tinggi Bursa Bertindak

Sep. 21, 2026

Jakarta – Bursa Efek Indonesia (BEI) baru-baru ini menyoroti pergerakan saham dua emiten, PT Wahana Inti Makmur Tbk. (NASI) dan PT Wahana Pronatural Tbk. (WAPO),

Anak Usaha Garuda Bikin Kejutan Besar

Anak Usaha Garuda Bikin Kejutan Besar

Sep. 21, 2026

Kabar gembira datang dari emiten perawatan pesawat PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI). Anak usaha Garuda Indonesia ini berhasil membalikkan keadaan, mencatatkan laba

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com