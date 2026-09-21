Dibalik Larisnya Minuman Kekinian

Industri makanan dan minuman (mamin) kekinian terus menunjukkan geliatnya, mendorong PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA) tampil sebagai pemain kunci di balik tren tersebut. Perusahaan ini memastikan posisinya sebagai produsen sekaligus distributor utama bahan baku F&B, khususnya untuk produk boba, jeli, sirup, dan berbagai sajian lain yang menyasar segmen bisnis ke bisnis (B2B). Menurut laporan jabarpos.id, di tengah pertumbuhan pesat industri Fast-Moving Consumer Goods (FMCG), BOBA berhasil mengukuhkan dominasinya.

Direktur Utama PT Formosa Ingredient Factory Tbk, Yunita Sugiarto, menjelaskan bahwa bisnis bahan baku mamin, terutama untuk produk boba, sangat bergantung pada segmen saus, jeli, sirup, dan bubuk. Yunita menekankan pentingnya adaptasi terhadap tren pasar yang dinamis. "Perkembangan bisnis boba sangat dipengaruhi oleh tren. Saat tren berubah, kami siap menyesuaikan pasokan sesuai permintaan pasar," ujarnya, menunjukkan fleksibilitas strategi perusahaan.

BOBA mencatat bahwa tren permintaan bahan baku mamin untuk bisnis skala besar masih konsisten, dengan volume yang signifikan dan spesifikasi produk tertentu. Sementara itu, untuk konsumen kelas menengah dan kecil, permintaan cenderung berpusat pada produk-produk yang sudah ada di pasaran. Meskipun demikian, BOBA menegaskan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, baik dari segmen besar maupun kecil, dengan standar kualitas yang terjaga.

Prospek bisnis bahan baku F&B memang menjanjikan, namun tidak lepas dari tantangan yang perlu diantisipasi. Yunita Sugiarto sendiri sempat membahas lebih dalam mengenai prospek dan tantangan ini dalam sebuah ulasan di program Closing Bell CNBC Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa strategi adaptif dan pemahaman mendalam terhadap pasar menjadi kunci keberlanjutan di industri yang dinamis ini.