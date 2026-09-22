Kredit BUMN Melejit Tajam di Tengah Tren Himbara

Jabarpos.id – Sektor perbankan milik negara atau yang akrab disapa Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menunjukkan performa yang sangat impresif pada paruh pertama tahun ini. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran kredit oleh bank-bank pelat merah tersebut mengalami lonjakan signifikan, mencapai angka 16,95 persen hingga Semester I tahun berjalan.

Angka pertumbuhan ini mencatatkan kenaikan yang sangat kontras jika disandingkan dengan capaian pada periode tahun sebelumnya yang hanya berada di level 7,63 persen. Lonjakan ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi nasional, mengingat peran krusial bank-bank negara dalam menggerakkan roda perekonomian melalui fungsi intermediasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa akselerasi penyaluran kredit ini didorong oleh peningkatan permintaan dari berbagai kelompok debitur. Salah satu faktor utama yang menjadi motor penggerak pertumbuhan tersebut adalah ekspansi kredit yang sangat masif ke sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Kredit yang disalurkan kepada kelompok BUMN dan BUMD mencatatkan pertumbuhan yang sangat tinggi, yakni mencapai 57,79 persen secara tahunan (yoy) hingga periode Juli 2026," ungkap Dian dalam keterangan resminya, Senin (21/9/2026).

Meskipun angka pertumbuhan kredit ke sektor BUMN/BUMD terlihat sangat dominan, Dian menegaskan bahwa pertumbuhan kredit Himbara secara keseluruhan tidak hanya bertumpu pada satu sektor saja. Ia menekankan bahwa penyaluran kredit perbankan pelat merah ini sebenarnya tersebar secara merata di berbagai segmen debitur.

Menurutnya, meskipun porsi kredit ke perusahaan negara sangat besar, bank-bank Himbara tetap menjaga keseimbangan dengan menyalurkan dana ke sektor swasta. Hal ini membuktikan bahwa fungsi intermediasi perbankan negara tetap berjalan secara inklusif, di mana mereka tidak hanya melayani proyek-proyek pemerintah, tetapi juga tetap memberikan ruang bagi pelaku usaha swasta untuk berkembang.

"Ini menunjukkan bahwa Himbara tetap menjalankan fungsinya dengan baik dalam melayani berbagai segmen debitur, baik itu BUMN maupun sektor swasta secara berimbang," tambah Dian.

Menanggapi fenomena melonjaknya kredit ke BUMN yang sangat tinggi tersebut, OJK memastikan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. OJK terus melakukan pengawasan ketat terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) guna mencegah terjadinya konsentrasi risiko yang berlebihan pada satu kelompok debitur tertentu.

Langkah pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ekspansi kredit yang dilakukan oleh bank-bank Himbara tetap berada dalam koridor manajemen risiko yang sehat. OJK berkomitmen untuk memastikan seluruh penyaluran kredit dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking) yang ketat, sehingga pertumbuhan yang pesat ini tidak mengabaikan aspek keamanan dan stabilitas sistem perbankan nasional di masa depan.