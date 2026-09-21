Aturan Baru Bursa Komoditas Strategis

Jabarpos.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah menetapkan standar baru yang akan mengubah peta jalan perdagangan komoditas di Indonesia. Langkah strategis ini diambil guna memperkuat struktur pasar dan memastikan stabilitas penyelenggaraan bursa mineral serta komoditas strategis di tanah air. Melalui regulasi terbaru, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap entitas yang mengelola perdagangan barang tambang dan komoditas penting memiliki fondasi finansial yang sangat kokoh.

Dalam ketentuan yang baru saja dirilis, OJK mewajibkan setiap penyelenggara bursa mineral dan komoditas strategis untuk memiliki modal minimal sebesar Rp1 triliun. Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Besaran modal yang fantastis tersebut dianggap sebagai instrumen krusial untuk menjamin keamanan transaksi, melindungi kepentingan investor, serta menjaga integritas pasar dari risiko kegagalan sistemik. Dengan modal yang besar, diharapkan bursa mampu menghadapi fluktuasi harga komoditas global yang sering kali tidak menentu.

Aturan main baru ini tertuang dalam dua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang dirancang secara komprehensif. Meskipun regulasi ini telah disahkan, para pelaku industri tidak perlu merasa terburu-buru untuk melakukan penyesuaian instan. OJK memberikan masa transisi yang cukup panjang, di mana aturan ini dijadwalkan akan mulai diberlakukan secara penuh pada tahun 2027 mendatang. Masa jeda ini dimaksudkan agar para calon penyelenggara bursa memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penguatan struktur permodalan dan pemenuhan aspek legalitas lainnya.

Langkah OJK ini dipandang sebagai upaya serius dalam mendukung hilirisasi industri mineral di Indonesia. Selama ini, perdagangan komoditas strategis sering kali masih bergantung pada mekanisme pasar luar negeri atau platform yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan pengawasan ketat otoritas keuangan domestik. Dengan adanya bursa yang memiliki modal kuat dan pengawasan ketat, Indonesia berpeluang besar untuk menjadi pusat perdagangan komoditas global, terutama untuk mineral kritis yang dibutuhkan oleh industri teknologi masa depan.

Para pengamat ekonomi menilai bahwa syarat modal Rp1 triliun ini akan menjadi penyaring alami bagi para pemain di industri ini. Hanya perusahaan dengan manajemen risiko yang baik dan dukungan finansial yang kuat yang dapat bertahan dan mengelola bursa tersebut. Hal ini tentu akan meningkatkan kepercayaan investor internasional untuk masuk ke pasar komoditas Indonesia, karena mereka melihat adanya kepastian hukum dan stabilitas finansial dari penyelenggara pasar.

Melalui implementasi POJK ini, diharapkan ekosistem perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dapat bertransformasi menjadi lebih profesional, transparan, dan kompetitif di kancah dunia. Transformasi ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga memperkuat posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok komoditas global.