Pasar Keuangan Memanas Rupiah Tertekan

Jabarpos.id – Kondisi pasar keuangan di Indonesia tengah menghadapi tekanan yang cukup signifikan pada perdagangan Selasa pagi. Berdasarkan pantauan terbaru, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan tren pelemahan yang cukup dalam. Hingga pukul 10:04 WIB, IHSG tercatat merosot sebesar 0,63 persen, sehingga bergerak turun ke level 6.344.

Penurunan indeks saham ini tidak lepas dari sentimen negatif yang melanda pasar global, yang kemudian merembet ke pasar domestik. Tidak hanya saham yang mengalami tekanan, mata uang rupiah juga menunjukkan performa yang kurang mengesankan. Nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat, di mana posisi rupiah kini berada di level Rp 17.890 per dolar AS. Fenomena ini memicu kekhawatiran di kalangan pelaku pasar mengenai stabilitas nilai tukar dalam jangka pendek.

Salah satu faktor eksternal yang diduga kuat menjadi pemicu ketidakpastian ini adalah meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Ketegangan antara kelompok Houthi dan Arab Saudi kembali menjadi sorotan utama yang membayangi stabilitas ekonomi global. Ketidakpastian politik di wilayah tersebut seringkali memicu aksi jual di pasar aset berisiko, yang kemudian berdampak langsung pada aliran modal keluar dari pasar berkembang (emerging markets) seperti Indonesia.

Di sisi lain, para investor kini tengah menanti langkah strategis dari Bank Indonesia (BI). Keputusan mengenai suku bunga dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI mendatang menjadi variabel yang sangat dinantikan. Kebijakan moneter yang akan diambil oleh BI nantinya akan menjadi penentu arah pergerakan rupiah dan stabilitas pasar modal di tanah air. Jika BI mengambil langkah yang agresif untuk menjaga stabilitas, pasar diharapkan dapat kembali menemukan titik keseimbangan.

Sementara itu, dinamika di pasar komoditas menunjukkan pergerakan yang kontras. Harga minyak mentah dunia masih mengalami tekanan hebat dan belum mampu menembus level psikologis tertentu, namun tetap bertahan di kisaran USD 100 per barel. Hal ini dipicu oleh menguatnya jalur diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran, yang memberikan harapan akan meredanya konflik di kawasan tersebut.

Berbeda dengan minyak, harga batu bara justru menunjukkan tren penguatan yang cukup tajam. Saat ini, harga batu bara telah merangkak naik hingga menyentuh angka USD 144 per ton. Lonjakan harga ini didorong oleh meningkatnya permintaan global untuk memenuhi kebutuhan energi dunia yang terus tumbuh. Kenaikan harga komoditas energi ini menjadi angin segar bagi negara-negara eksportir, namun di sisi lain juga memberikan tekanan pada biaya produksi industri secara global.

Para pelaku pasar disarankan untuk tetap waspada dan memantau perkembangan geopolitik serta kebijakan moneter domestik secara intensif guna mengantisipasi volatilitas yang lebih besar di masa mendatang.