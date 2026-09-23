Investor Borong Jutaan Saham FORE

Author Image

Endang Wulansari

23 September 2026, 10:31 WIB

Share

Jabarpos.id – Dunia pasar modal tanah air kembali dikejutkan dengan pergerakan signifikan dari salah satu pemain besar di industri kopi kekinian. Ferry Sudjono, salah satu pemegang saham PT Fore Kopi Indonesia Tbk (FORE), dilaporkan melakukan aksi beli besar-besaran terhadap saham emiten tersebut. Langkah berani ini menarik perhatian para pelaku pasar karena dilakukan di tengah kondisi keuangan perusahaan yang tengah menjadi sorotan.

Berdasarkan data keterbukaan informasi yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), Ferry Sudjono telah menyuntikkan dana dalam jumlah besar untuk menambah kepemilikannya. Ia tercatat membeli sebanyak 2,2 juta lembar saham FORE dengan harga Rp760 per saham. Jika diakumulasikan, nilai transaksi yang dilakukan oleh investor ini mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp1,7 miliar.

Investor Borong Jutaan Saham FORE
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Aksi korporasi ini dilakukan pada tanggal 16 September 2026. Dengan tambahan kepemilikan tersebut, porsi saham yang dikuasai oleh Ferry Sudjono di perusahaan kopi tersebut kini melonjak menjadi 6 persen. Langkah ini sering kali ditafsirkan oleh para analis pasar sebagai bentuk kepercayaan investor terhadap prospek jangka panjang perusahaan, meskipun kondisi fundamental saat ini sedang menghadapi tantangan.

Also Read

China Borong Emas Gila Gilaan

IHSG Terjun Bebas Investor Asing Kabur

IHSG Anjlok Saat Bursa Asia Lainnya Hijau

Strategi Baru Asuransi Sasar Mahasiswa

Misteri Tanda Tangan Purbaya di Uang Rupiah

Sebelumnya, sentimen pasar terhadap FORE sempat diwarnai dengan kabar mengenai kebijakan pembagian dividen. Pihak manajemen perusahaan telah memberikan sinyal bahwa mereka belum mampu membagikan dividen kepada para pemegang saham dalam waktu dekat. Hal ini menjadi catatan penting bagi para investor yang mengharapkan imbal hasil langsung dari kepemilikan saham mereka.

Direktur Strategi PT Fore Kopi Indonesia Tbk, Fahmi Rahmatullah, memberikan penjelasan transparan mengenai kondisi tersebut. Ia mengungkapkan bahwa alasan utama perusahaan belum bisa membagikan dividen adalah karena saldo laba ditahan (retained earnings) perusahaan yang saat ini masih tercatat dalam angka negatif.

"Karena saat ini retained earnings kami masih negatif, kami belum bisa melakukan pembagian dividen," jelas Fahmi dalam keterangannya di Jakarta.

Meski demikian, Fahmi menegaskan bahwa manajemen tetap memegang komitmen penuh terhadap tanggung jawab mereka sebagai perusahaan terbuka. Perusahaan berjanji akan mengupayakan pembagian dividen kepada para pemegang saham di masa mendatang. Syarat utamanya adalah perusahaan harus mampu membalikkan keadaan hingga saldo laba ditahan tersebut mencatat angka positif.

Pihak manajemen menaruh harapan besar agar kondisi keuangan perusahaan membaik sehingga pembagian dividen dapat terealisasi pada tahun depan. Namun, keputusan final mengenai pembagian keuntungan tersebut tetap harus melalui mekanisme formal, yakni mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Laporan lengkap mengenai pergerakan saham ini dapat dipantau lebih lanjut melalui laman resmi jabarpos.id. Aksi beli yang dilakukan Ferry Sudjono kini menjadi tanda tanya besar di kalangan trader: apakah ini merupakan sinyal pembalikan arah (reversal) atau sekadar akumulasi strategis sebelum perusahaan mencetak laba positif?

Related Post

China Borong Emas Gila Gilaan

China Borong Emas Gila Gilaan

Sep. 23, 2026

Jabarpos.id – Ekonomi terbesar kedua di dunia, China, tengah mencatatkan sejarah baru dalam pasar komoditas global. Sepanjang delapan bulan pertama tahun 2026, negara tirai bambu

IHSG Terjun Bebas Investor Asing Kabur

IHSG Terjun Bebas Investor Asing Kabur

Sep. 23, 2026

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia kembali diguncang sentimen negatif yang cukup tajam. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami koreksi mendalam pada perdagangan Selasa (22/9/2026), ditandai

IHSG Anjlok Saat Bursa Asia Lainnya Hijau

IHSG Anjlok Saat Bursa Asia Lainnya Hijau

Sep. 23, 2026

Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan performa yang kontras dibandingkan dengan bursa saham lainnya di kawasan Asia pada perdagangan sesi I, Selasa (22/9/2026).

Strategi Baru Asuransi Sasar Mahasiswa

Strategi Baru Asuransi Sasar Mahasiswa

Sep. 23, 2026

Jabarpos.id – Industri asuransi di Indonesia terus menunjukkan tren positif di tengah dinamika ekonomi nasional yang penuh tantangan. Berdasarkan data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan

Misteri Tanda Tangan Purbaya di Uang Rupiah

Misteri Tanda Tangan Purbaya di Uang Rupiah

Sep. 23, 2026

Jabarpos.id – Dunia maya baru-baru ini dihebohkan oleh temuan unik yang dilakukan oleh sejumlah warga terkait uang kertas rupiah yang beredar di masyarakat. Sebuah fenomena

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com