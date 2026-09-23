Kredit Perbankan Melonjak Tajam Agustus 2026

Jabarpos.id – Sektor perbankan nasional menunjukkan performa yang sangat impresif pada pertengahan tahun 2026. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit perbankan mengalami akselerasi yang signifikan pada periode Agustus 2026. Tren positif ini menandakan adanya geliat ekonomi yang semakin kuat di tengah masyarakat.

Pertumbuhan kredit pada Agustus 2026 tercatat mencapai angka 13,65% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Angka ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada bulan Juli 2026 yang berada di level 13,58% (yoy). Kenaikan ini menjadi sinyal bahwa kepercayaan pelaku ekonomi terhadap stabilitas keuangan nasional tetap terjaga dengan baik.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Solikin M Juhro, dalam konferensi pers hasil rapat dewan gubernur pada Rabu (23/9/2026), menegaskan bahwa kondisi permintaan kredit saat ini sedang berada dalam posisi yang sangat kokoh. Menurutnya, tidak ada tanda-tanda pelemahan dalam permintaan pasar, justru sebaliknya, permintaan tersebut menunjukkan tren penguatan yang konsisten.

"Kami bisa tekankan bahwa saat ini kondisi permintaan sangat kuat. Demand tidak melemah, melainkan justru terus menguat," ujar Solikin di hadapan awak media.

Jika dibedah lebih mendalam berdasarkan kategori penggunaannya, pertumbuhan ini didorong oleh tiga pilar utama. Pertama, kredit investasi mencatatkan lonjakan luar biasa sebesar 25,11% (yoy), yang mengindikasikan ekspansi dunia usaha yang masif. Kedua, kredit modal kerja tumbuh sebesar 11,45% (yoy), menunjukkan aktivitas operasional perusahaan yang dinamis. Terakhir, kredit konsumsi turut menyumbang pertumbuhan sebesar 5,07% (yoy), yang mencerminkan daya beli masyarakat yang tetap terjaga.

Menanggapi laju penyaluran kredit yang kencang ini, Bank Indonesia memastikan bahwa ketersediaan likuiditas di sektor perbankan tetap dalam kondisi aman dan mencukupi. BI terus berkomitmen menjaga kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) guna mendukung perbankan dalam menyalurkan dana ke sektor riil. Hingga saat ini, total insentif yang telah diterima oleh perbankan mencapai angka fantastis, yakni Rp 461,2 triliun.

Solikin juga menambahkan bahwa terdapat indikasi awal yang positif terkait distribusi perbankan. Jumlah bank yang memanfaatkan insentif KLM mengalami peningkatan, dari yang sebelumnya 64 bank menjadi 68 bank. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan semakin aktif dalam mengelola pendanaan mereka.

Selain sisi penyaluran, sisi penghimpunan dana juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai 10,94% (yoy). Dengan kondisi ini, BI memproyeksikan pertumbuhan kredit sepanjang tahun 2026 akan tetap terjaga pada kisaran target 8 hingga 12 persen.

Ketahanan fundamental perbankan juga patut diacungi jempol. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan pada Juli 2026 berada di level tinggi sebesar 23,84%. Di sisi lain, kualitas aset perbankan tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) yang rendah, yakni di level 2,10% secara bruto dan 0,81% secara neto. Stabilitas ini diperkuat dengan rasio alat likuid terhadap DPK yang tetap stabil di angka 23,04% pada Agustus 2026.