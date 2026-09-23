Efek Suku Bunga BI Bikin IHSG Meroket

Jabarpos.id – Pasar keuangan Indonesia menunjukkan performa yang sangat impresif pada penutupan perdagangan Rabu (23/09). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil mencatatkan lonjakan signifikan, menutup sesi perdagangan di zona hijau dengan penguatan yang cukup tajam. Optimisme investor kembali membuncah setelah munculnya kebijakan strategis dari Bank Indonesia (BI) terkait penetapan suku bunga.

Berdasarkan data penutupan pasar, IHSG melesat sebesar 1,56 persen dan berhasil menyentuh level 6.374. Kenaikan ini menjadi angin segar bagi para pelaku pasar modal setelah sempat mengalami fluktuasi di hari-hari sebelumnya. Lonjakan ini tidak hanya terjadi di bursa saham, tetapi juga diikuti oleh penguatan nilai tukar mata uang Garuda. Rupiah tercatat terapresiasi sebesar 0,31 persen, sehingga berada di posisi Rp 17.795 per Dolar AS.

Sentimen utama yang menggerakkan reli pasar kali ini adalah keputusan Bank Indonesia dalam mempertahankan tingkat suku bunga. Langkah BI ini dinilai oleh banyak analis sebagai kebijakan yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Keputusan tersebut memberikan sinyal positif kepada investor bahwa otoritas moneter Indonesia tetap berkomitmen dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.

Penguatan nilai tukar Rupiah yang dibarengi dengan kenaikan IHSG menunjukkan adanya kepercayaan diri yang tinggi dari investor, baik domestik maupun asing. Ketika suku bunga dipertahankan pada level yang dianggap stabil, risiko volatilitas mata uang cenderung berkurang, yang pada gilirannya menarik aliran modal masuk ke pasar aset keuangan di Indonesia.

Para pengamat pasar modal menilai bahwa kombinasi antara stabilitas moneter dan kondisi fundamental ekonomi yang terjaga menjadi motor penggerak utama reli ini. Kenaikan IHSG hingga lebih dari 1,5 persen dalam satu hari perdagangan merupakan angka yang cukup besar dan menunjukkan adanya akumulasi beli yang kuat di berbagai sektor saham unggulan.

Meskipun demikian, para pelaku pasar tetap diimbau untuk waspada terhadap dinamika ekonomi global yang masih dinamis. Meskipun hari ini ditutup dengan sangat manis, pergerakan pasar ke depan akan sangat bergantung pada data ekonomi terbaru, kebijakan bank sentral global seperti The Fed, serta stabilitas geopolitik dunia.

Melansir ulasan mendalam dari program Closing Bell yang disiarkan oleh jabarpos.id, para analis menekankan pentingnya memperhatikan arah kebijakan moneter ke depan. Investor disarankan untuk tetap melakukan diversifikasi portofolio dan tidak hanya terpaku pada satu sektor saja guna memitigasi risiko di tengah potensi perubahan sentimen pasar yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Dengan penguatan yang terjadi hari ini, pasar kini menantikan momentum selanjutnya untuk melanjutkan tren positif ini.