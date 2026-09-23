BSI International Expo Bidik Pasar Global

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Endang Wulansari

23 September 2026, 21:31 WIB

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Jabarpos.id – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di tanah air. Melalui gelaran bertajuk BSI International Expo 2026, bank syariah terbesar di Indonesia ini berambisi untuk membawa produk-produk lokal menembus pasar internasional. Acara prestisius ini dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 25 Oktober 2026, bertempat di JICC Hall A & B, Jakarta.

Mengusung tema besar "Buy Local Go Global", ajang ini dirancang bukan sekadar sebagai pameran dagang biasa. BSI ingin menjadikan expo ini sebagai platform bisnis strategis yang menghubungkan pelaku UMKM, pemilik merek lokal, investor, hingga pembeli potensial dari berbagai belahan dunia. Fokus utamanya adalah memberikan akses nyata bagi pelaku usaha untuk memperluas jaringan bisnis dan meningkatkan kapasitas pasar mereka.

BSI International Expo Bidik Pasar Global
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

SEVP Consumer Product Solution BSI, Wawan Setiawan, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil sebagai respons atas lonjakan permintaan produk halal di pasar global. Berdasarkan data State of the Global Islamic Economy Report (SGIE) 2025/26, belanja konsumen Muslim di enam sektor ekonomi Islam telah mencapai angka US$2,60 triliun pada 2024 dan diprediksi akan melonjak hingga US$3,56 triliun pada 2029.

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"Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pemain utama dalam industri halal global. Oleh karena itu, BSI ingin mengambil peran lebih dari sekadar penyedia layanan keuangan. Kami ingin menjadi jembatan yang menghubungkan pelaku usaha dengan pembiayaan, teknologi, transaksi, hingga akses pasar yang lebih luas," ujar Wawan dalam konferensi pers di BSI Tower, Rabu (23/9/2026).

Senada dengan hal tersebut, SEVP Digital Banking BSI, M. Misbahul Munir, menekankan pentingnya penguatan rantai nilai industri halal melalui digitalisasi. BSI berkomitmen tidak hanya memberikan modal, tetapi juga pendampingan menyeluruh melalui UMKM Center, bantuan sertifikasi halal, hingga integrasi teknologi digital agar pelaku usaha binaan mampu bersaing di level global.

Menariknya, BSI International Expo 2026 tidak hanya fokus pada aspek bisnis murni. Pengunjung akan disuguhi perpaduan antara dunia bisnis, gaya hidup (lifestyle), dan hiburan (entertainment). SEVP Funding and Transaction BSI, Ida Triana Widowati, menjelaskan bahwa rangkaian acara akan mencakup Event Market, Collab Hub, Fit & Faith, hingga konser musik yang menghadirkan artis-artis ternama.

Ambisi besar juga terlihat dari target bisnis yang dipatok. Corporate Secretary BSI, Wisnu Sunandar, menyatakan bahwa pihaknya menargetkan adanya peningkatan volume bisnis sebesar 10% hingga 30% melalui gelaran ini. Jika merujuk pada kesuksesan tahun lalu, BSI International Expo telah berhasil menarik lebih dari 60.000 pengunjung dengan total volume transaksi yang menembus angka Rp2,6 triliun. Dengan skala yang lebih besar, BSI optimis expo tahun ini akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi syariah yang lebih masif.

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