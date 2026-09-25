Bos RAAM Borong Saham Sendiri

Jabarpos.id – Langkah strategis diambil oleh pengendali PT Tripar Multivision Plus Tbk. (RAAM) dalam memperkuat posisi kepemilikannya di perusahaan. Ram Jethmal Punjabi, yang menjabat sebagai pendiri sekaligus Presiden Direktur perusahaan, dilaporkan telah melakukan aksi borong saham dalam jumlah besar melalui sejumlah transaksi di pasar modal.

Berdasarkan keterbukaan informasi terbaru yang dirilis melalui Bursa Efek Indonesia (BEI), aksi korporasi ini dilakukan oleh sang bos besar dalam rentang waktu dua hari, yakni pada tanggal 23 hingga 24 September 2026. Langkah ini menjadi sinyal positif bagi para investor mengenai kepercayaan pemegang saham utama terhadap prospek masa depan perusahaan di industri media dan hiburan tersebut.

Secara rinci, Ram Jethmal Punjabi melakukan pembelian melalui lima kali transaksi yang berbeda. Pada transaksi pertama yang dilakukan pada 23 September 2026, ia menyerap sebanyak 386.500 lembar saham dengan harga Rp173 per lembar. Momentum pembelian ini kemudian dilanjutkan pada hari berikutnya, yakni 24 September 2026, melalui empat transaksi tambahan yang dilakukan secara bertahap.

Rincian transaksi pada hari kedua tersebut meliputi pembelian sebanyak 107.700 unit saham di harga Rp176 per lembar, 267.200 unit di harga Rp175 per lembar, 31.900 unit di harga Rp173 per lembar, dan terakhir sebanyak 125.000 unit saham dengan harga Rp174 per lembar. Jika ditotal, jumlah keseluruhan saham yang berhasil dikumpulkan oleh sang Presiden Direktur mencapai 918.300 lembar saham.

Untuk menuntaskan aksi borong ini, Ram Jethmal Punjabi harus merogoh kocek pribadi sebesar Rp159,85 juta. Meskipun angka tersebut terlihat moderat, namun secara persentase kepemilikan, aksi ini memberikan dampak yang signifikan terhadap struktur permodalan perusahaan.

Dengan adanya penambahan saham ini, total kepemilikan saham yang dikuasai oleh Ram Jethmal Punjabi melonjak dari yang sebelumnya berjumlah 4.688.967.382 lembar saham atau setara dengan 68,81% hak suara. Pasca transaksi tersebut, kepemilikannya kini meningkat menjadi 4.689.885.682 lembar saham dengan total hak suara sebesar 68,83%.

Dalam laporan resmi tersebut, disebutkan bahwa tujuan utama dari transaksi ini adalah untuk kepentingan investasi jangka panjang. Selain itu, sebagai pihak pengendali perusahaan, Ram Jethmal Punjabi menegaskan komitmennya untuk tetap mempertahankan status pengendaliannya di PT Tripar Multivision Plus Tbk.

Aksi beli oleh pengendali atau insider buying seperti ini sering kali dipandang oleh pasar sebagai bentuk optimisme manajemen terhadap kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. Bagi para pemegang saham publik, peningkatan persentase kepemilikan oleh pengendali dapat memberikan rasa aman karena menunjukkan adanya keselarasan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham minoritas.