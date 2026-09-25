Rupiah Tertekan Menuju 18 Ribu

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Endang Wulansari

26 September 2026, 04:31 WIB

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Jabarpos.id – Nilai tukar Rupiah tengah menghadapi ujian berat di pasar global. Tekanan yang terus membayangi mata uang Garuda ini memicu kekhawatiran di kalangan pelaku pasar, terutama dengan adanya proyeksi pelemahan yang semakin mendekati angka psikologis Rp18.000 per dolar AS. Fenomena ini bukan tanpa alasan, mengingat dinamika ekonomi global sedang berada dalam fase yang sangat fluktuatif dan penuh ketidakpastian.

Salah satu faktor utama yang menjadi pemicu utama tekanan ini adalah kebijakan moneter Amerika Serikat. Kenaikan suku bunga oleh The Fed yang terus dipertimbangkan untuk menjaga stabilitas ekonomi mereka telah memicu fenomena capital outflow atau aliran modal keluar dari pasar keuangan Indonesia. Selain itu, lonjakan imbal hasil (yield) US Treasury semakin memperkuat daya tarik aset berbasis dolar AS, yang secara otomatis menarik minat investor global untuk memindahkan dana mereka dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, kembali ke Amerika Serikat.

Rupiah Tertekan Menuju 18 Ribu
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menanggapi situasi ini, SEVP Head of Treasury Sales & Distribution Bank CIMB Niaga, Hernaman Tandianto, memberikan pandangannya mengenai kondisi pasar keuangan saat ini. Meskipun tekanan nilai tukar pada bulan September ini terasa sangat masif, Hernaman menilai bahwa pasar keuangan Indonesia sebenarnya masih memiliki daya tarik yang cukup kompetitif jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga (peers) di kawasan ini.

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Menurut Hernaman, selain faktor suku bunga AS, lonjakan harga minyak dunia juga menjadi faktor eksternal yang memperparah keadaan. Kenaikan harga energi ini secara langsung mendorong kenaikan inflasi global, yang pada gilirannya menambah beban bagi stabilitas nilai tukar di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Namun, di tengah badai tersebut, langkah-langkah stabilisasi yang diambil oleh Bank Indonesia (BI) patut untuk dicermati. BI telah melakukan berbagai manuver untuk menjaga agar Rupiah tidak terperosok terlalu dalam. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui kebijakan diskon swap hedging. Selain itu, BI juga meluncurkan berbagai inisiatif baru yang memberikan fleksibilitas lebih bagi investor asing untuk melakukan lindung nilai (hedging) di dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi tekanan jual terhadap Rupiah.

Selain intervensi moneter, sinergi yang kuat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia juga menjadi faktor kunci yang menjaga kepercayaan pasar. Harmonisasi antara kebijakan fiskal dan moneter ini memberikan sinyal positif kepada para pelaku pasar bahwa pemerintah dan otoritas moneter memiliki visi yang sama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dengan kombinasi langkah stabilisasi dari BI serta koordinasi fiskal yang solid, pasar diharapkan tetap memiliki keyakinan terhadap ketahanan ekonomi Indonesia meskipun tantangan dari luar negeri terus mengintai. Kini, perhatian pasar tertuju pada sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut dalam meredam volatilitas Rupiah di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

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