Misteri Warisan 867 Triliun Tanpa Ahli Waris

Jabarpos.id – Dunia bisnis internasional tengah dikejutkan oleh kabar wafatnya salah satu tokoh paling berpengaruh di sektor logistik global, Klaus-Michael Kühne. Pengusaha asal Jerman ini mengembuskan napas terakhirnya pada 24 Agustus 2026 di kediamannya yang terletak di Schindellegi, Swiss, pada usia 89 tahun. Kepergiannya meninggalkan sebuah teka-teki besar bagi publik: ke mana perginya harta kekayaan yang nilainya mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp867 triliun atau setara dengan US$49 miliar?

Kabar ini menjadi sorotan tajam karena sang konglomerat diketahui tidak memiliki anak atau ahli waris langsung yang dapat meneruskan takhta kekuasaannya. Dalam tradisi keluarga biasa, kematian seorang taipan sering kali memicu perebutan harta di antara anggota keluarga. Namun, bagi Kühne, skenario tersebut tampaknya sudah tidak berlaku lagi.

Sejak puluhan tahun silam, Kühne telah menyiapkan strategi matang untuk memastikan kerajaan bisnisnya tidak tercerai-berai. Alih-alih jatuh ke tangan kerabat, seluruh asetnya telah dipersiapkan untuk dialihkan kepada Kühne Foundation. Yayasan ini merupakan institusi yang ia dirikan bersama orang tuanya pada tahun 1976 dengan misi filantropi yang kuat.

Pihak Kühne Foundation telah memberikan pernyataan resmi bahwa sang pendiri meninggal dunia setelah berjuang melawan sakit yang dideritanya dalam waktu yang cukup lama. Mereka mengenang Kühne bukan sekadar sebagai pengusaha ulung, melainkan juga sebagai sosok filantropis yang telah mendedikasikan hidupnya selama lima dekade untuk membangun organisasi tersebut.

Struktur kepemilikan aset Kühne memang sangat unik dan terencana. Melalui KÃ¼hne Holding AG, ia mengelola portofolio investasi yang sangat luas dan mencakup berbagai sektor vital. Kekayaannya tidak hanya berupa uang tunai, melainkan kepemilikan saham besar di perusahaan-perusahaan raksasa dunia. Beberapa nama besar yang masuk dalam daftar kendalinya antara lain adalah maskapai Lufthansa, perusahaan pelayaran kontainer Hapag-Lloyd, hingga raksasa logistik Kühne+Nagel.

Tak hanya itu, pengaruhnya merambah ke sektor transportasi lain seperti Flix, Brenntag, hingga Aenova, serta berbagai aset properti dan bisnis perhotelan. Dengan pengalihan seluruh aset kepada yayasan, Kühne Foundation diprediksi akan bertransformasi menjadi salah satu organisasi filantropi dengan basis aset terbesar di benua Eropa.

Menilik sejarahnya, kejayaan Kühne berakar dari perusahaan keluarga Kühne+Nagel yang didirikan oleh kakeknya. Sejak bergabung pada tahun 1958, ia berhasil mengubah bisnis keluarga tersebut menjadi raksasa logistik dunia yang kini mempekerjakan sekitar 88.000 karyawan di lebih dari 100 negara. Keberaniannya dalam melakukan investasi strategis, seperti saat ia melipatgandakan keuntungan dari saham VTG, membuktikan bahwa ia adalah seorang maestro dalam dunia investasi. Kini, warisan besarnya akan menjadi motor penggerak kegiatan sosial melalui yayasan yang ia tinggalkan.