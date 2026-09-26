Misteri Penarikan 7 Rangkaian KRL Terbaru

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Endang Wulansari

26 September 2026, 18:31 WIB

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Jabarpos.id – Dunia transportasi publik di Indonesia tengah menjadi sorotan setelah kabar penarikan sejumlah armada Kereta Rel Listrik (KRL) mencuat ke publik. Sebanyak tujuh rangkaian KRL seri iE305/CLI-225 yang selama ini melayani mobilitas masyarakat, terpaksa harus berhenti beroperasi sementara waktu. Langkah ini diambil oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk membawa armada tersebut ke bengkel pusat milik PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.

Keputusan untuk melakukan penarikan atau recall ini memicu berbagai pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kondisi keamanan armada tersebut. Namun, pihak INKA segera memberikan klarifikasi resmi guna meredam kekhawatiran penumpang. Penarikan ini bukan disebabkan oleh kerusakan fatal yang membahayakan, melainkan bagian dari prosedur pemeliharaan rutin yang sangat ketat.

Misteri Penarikan 7 Rangkaian KRL Terbaru
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menurut keterangan resmi, ketujuh rangkaian KRL tersebut sedang menjalani proses General Check Up (GCU). Prosedur ini merupakan pemeriksaan menyeluruh yang dilakukan terhadap seluruh sistem dan komponen utama kereta. Tujuannya sangat jelas, yakni memastikan bahwa setiap bagian dari rangkaian kereta tetap berfungsi secara optimal sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan.

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Senior Manager Corporate Communication and Representative Office INKA, Nanang Agung Rohmandiyas, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk kolaborasi antara INKA dan KAI Commuter. Pemeriksaan ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melibatkan tim ahli yang memiliki fungsi teknis khusus serta tim pengawasan kualitas (quality assurance).

"INKA bersama KAI Commuter melaksanakan General Check Up melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem dan komponen utama KRL," ungkap Nanang saat memberikan keterangan kepada jabarpos.id. Ia menambahkan bahwa setiap rangkaian harus melewati tahapan pemeriksaan yang sangat detail sebelum akhirnya dinyatakan layak dan aman untuk kembali melayani penumpang di lintasan.

Mengingat intensitas penggunaan KRL yang sangat tinggi setiap harinya, kondisi sarana menjadi aspek yang tidak bisa ditawar. Kereta yang bekerja terus-menerus setiap hari memerlukan perhatian ekstra pada keandalan komponennya. Jika ada satu bagian kecil yang tidak berfungsi dengan baik, hal tersebut dapat memengaruhi kesiapan seluruh rangkaian saat kembali masuk ke jalur operasional.

Proses di bengkel INKA ini tidak hanya sekadar pengecekan visual secara kasat mata. Tim engineering akan membedah sistem mekanis, elektrikal, hingga fungsi-fungsi vital lainnya untuk memastikan tidak ada anomali. Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai, tahap pengujian akhir akan dilakukan untuk memvalidasi hasil pengecekan tersebut.

"Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan aspek keselamatan, keandalan, dan fungsi sarana berada dalam kondisi optimal sebelum kembali digunakan dalam pelayanan," tutup Nanang. Dengan adanya langkah preventif ini, diharapkan kualitas layanan transportasi massal berbasis rel dapat terus terjaga dan memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna jasa KAI Commuter.

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