Strategi AI Incar Generasi Sandwich

Jabarpos.id – Industri asuransi di Indonesia tengah memasuki babak baru dalam upaya menjangkau pasar yang lebih luas, terutama menyasar kelompok usia muda. Di tengah dinamika ekonomi yang menantang, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) menjadi senjata utama perusahaan asuransi untuk mendekati generasi milenial dan Gen Z yang memiliki karakteristik berbeda dengan generasi sebelumnya.

Presiden Direktur Sun Life Indonesia, Albertus Wiroyo, mengungkapkan bahwa fokus utama perusahaan saat ini adalah memperkuat edukasi dan meningkatkan literasi asuransi di kalangan anak muda. Langkah ini dinilai krusial karena kesadaran akan pentingnya proteksi finansial di usia produktif masih perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya fokus pada konsumsi jangka pendek, tetapi juga pada keamanan masa depan.

Menurut Wiroyo, teknologi digitalisasi, khususnya AI, bukan sekadar tren, melainkan faktor pendorong utama dalam transformasi layanan. Penggunaan AI memungkinkan perusahaan asuransi untuk meningkatkan kualitas distribusi produk serta menciptakan inovasi yang jauh lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan bantuan teknologi ini, produk yang ditawarkan tidak lagi bersifat kaku, melainkan lebih personal dan adaptif terhadap gaya hidup nasabah.

Lebih lanjut, integrasi AI yang diperkuat dengan sistem berbasis data (data-based) memberikan keuntungan ganda. Di satu sisi, tenaga pemasar dapat melakukan edukasi kepada calon nasabah secara lebih presisi dan efektif. Di sisi lain, nasabah terbantu dalam proses pengambilan keputusan. Teknologi ini mampu menganalisis profil risiko dan kebutuhan finansial seseorang secara cepat, sehingga nasabah dapat memilih produk yang benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi mereka tanpa merasa bingung dengan pilihan yang terlalu kompleks.

Salah satu segmen yang menjadi perhatian serius adalah kelompok Sandwich Generation. Kelompok ini merupakan individu yang berada di posisi sulit secara finansial karena harus menanggung biaya hidup orang tua sekaligus membiayai kebutuhan anak-anak mereka. Tekanan ekonomi ganda ini seringkali membuat mereka sulit menyisihkan dana untuk proteksi diri sendiri.

Menanggapi fenomena tersebut, Sun Life tengah mengembangkan produk asuransi khusus yang dirancang untuk memberikan perlindungan bagi para anggota Sandwich Generation. Strategi ini bertujuan agar mereka tetap bisa mendapatkan proteksi finansial yang memadai, meskipun harus membagi prioritas keuangan antara generasi di atas dan di bawah mereka.

Melalui kombinasi antara kecanggihan teknologi AI dan pendekatan produk yang empatik terhadap masalah sosial, industri asuransi berharap dapat mengubah stigma bahwa asuransi adalah produk yang rumit dan mahal. Transformasi digital ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif, di mana setiap lapisan masyarakat, termasuk generasi muda yang sedang berjuang secara finansial, dapat memiliki jaring pengaman yang kuat.