QRIS Segera Merambah Timor Leste

Author Image

Endang Wulansari

28 September 2026, 04:04 WIB

Share

Jabarpos.id – Kabar gembira bagi para pelancong dan pelaku usaha yang sering melakukan perjalanan antara Indonesia dan Timor Leste. Sistem pembayaran digital berbasis kode QR yang selama ini menjadi primadona di tanah air, yakni Quick Response Indonesia Standard (QRIS), dipastikan akan segera memperluas jangkauannya hingga ke negara tetangga tersebut.

Langkah strategis ini merupakan hasil dari kesepakatan resmi antara Bank Indonesia (BI) dengan Banco Central de Timor-Leste (BCTL). Kedua otoritas moneter tersebut telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang bertujuan untuk mempererat sinergi dalam memperkuat sistem pembayaran serta mendorong inovasi di sektor keuangan digital.

QRIS Segera Merambah Timor Leste
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Prosesi penandatanganan kerja sama bersejarah ini dilakukan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, bersama Gubernur Banco Central de Timor-Leste, Hölder Lopes. Momen penting tersebut berlangsung di tengah kemeriahan perhelatan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 (FEKDI x IFSE 2026) yang digelar di Jakarta pada Jumat (25/9/2026).

Also Read

Rupiah Edisi Khusus Jadi Buruan Kolektor

Misteri Pemberhentian Kilat Komisaris BUMN

Pasar Keuangan Memerah Rupiah Tertekan

Misteri di Balik Penghentian Lelang Saham BEI

Rupiah Terpuruk ke Level 17900 Per Dolar

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa kesepakatan ini bukan sekadar formalitas di atas kertas. Menurutnya, kerja sama ini merupakan komitmen nyata kedua bank sentral untuk membangun fondasi konektivitas pembayaran yang lebih kuat. Fokus utamanya mencakup pertukaran informasi yang lebih intensif serta penguatan hubungan antarlembaga guna mendukung ekosistem keuangan digital yang lebih maju.

Salah satu poin paling krusial yang menjadi sorotan dalam MoU ini adalah penjajakan implementasi QRIS antarnegara (cross-border). Dengan adanya integrasi ini, masyarakat Indonesia yang berkunjung ke Timor Leste, maupun warga Timor Leste yang datang ke Indonesia, nantinya dapat melakukan transaksi belanja hanya dengan memindai kode QR melalui aplikasi pembayaran masing-masing.

Denny menegaskan bahwa inisiatif ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi aktivitas ekonomi di kedua negara. Dengan adanya sistem pembayaran lintas batas yang terintegrasi, proses transaksi diharapkan menjadi jauh lebih mudah, efisien, aman, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini tentu akan memangkas hambatan konversi mata uang yang seringkali menyulitkan wisatawan atau pedagang kecil.

Kehadiran Timor Leste dalam jaringan pembayaran digital ini menambah daftar panjang negara yang telah terhubung dengan ekosistem QRIS Indonesia. Dengan masuknya Timor Leste, layanan QRIS cross-border kini siap menjangkau tujuh negara. Sebelumnya, Indonesia telah lebih dulu menjalin kerja sama pembayaran lintas batas dengan enam negara, yakni China, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang.

Perluasan ini membuktikan bahwa teknologi finansial Indonesia terus menunjukkan taringnya di kancah regional. Integrasi ini tidak hanya memudahkan urusan transaksi harian, tetapi juga menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya. Melalui kerja sama ini, batasan geografis dalam bertransaksi kini semakin menipis, membawa kemudahan baru bagi dunia usaha dan pariwisata.

Related Post

Rupiah Edisi Khusus Jadi Buruan Kolektor

Rupiah Edisi Khusus Jadi Buruan Kolektor

Sep. 28, 2026

Jabarpos.id – Fenomena menarik tengah melanda peredaran uang Rupiah di tengah masyarakat. Bukan karena nilai tukarnya yang melonjak, melainkan karena adanya seri uang kertas terbaru

Misteri Pemberhentian Kilat Komisaris BUMN

Misteri Pemberhentian Kilat Komisaris BUMN

Sep. 28, 2026

Jabarpos.id – Dunia korporasi dan politik tanah air tengah dihebohkan dengan sebuah peristiwa yang tergolong tidak lazim di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Silfester

Pasar Keuangan Memerah Rupiah Tertekan

Pasar Keuangan Memerah Rupiah Tertekan

Sep. 28, 2026

Jabarpos.id – Kondisi pasar keuangan di tanah air menunjukkan tren yang kurang menggembirakan pada perdagangan sesi pertama hari ini. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau

Misteri di Balik Penghentian Lelang Saham BEI

Misteri di Balik Penghentian Lelang Saham BEI

Sep. 28, 2026

Jabarpos.id – Dunia pasar modal tanah air dikejutkan dengan keputusan mendadak dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Lembaga otoritas perdagangan saham tersebut secara resmi mengumumkan pembatalan

Rupiah Terpuruk ke Level 17900 Per Dolar

Rupiah Terpuruk ke Level 17900 Per Dolar

Sep. 28, 2026

Jabarpos.id – Kondisi pasar keuangan domestik Indonesia tengah menghadapi tekanan hebat yang cukup mengkhawatirkan. Nilai tukar Rupiah dilaporkan mengalami pelemahan signifikan hingga menembus angka Rp

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com